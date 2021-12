'Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker 2022' live op Eén en Klara

Traditioneel zenden Eén en Klara op 1 januari het nieuwjaarsconcert met de Wiener Philharmoniker vanuit de Gouden Zaal van het Musikverein in Wenen uit. Onder leiding van Daniel Barenboim swingt het wereldberoemde Weense orkest het nieuwe jaar in.

Daniel Barenboim trad voor het eerst met de Wiener Philharmoniker op als pianist in 1965, maar de artistieke samenwerking met Maestro Barenboim als dirigent begon in 1989. Sindsdien dirigeerde hij het orkest regelmatig. Na 2009 en 2014, zal het de derde keer zijn dat Barenboim een Nieuwjaarsconcert dirigeert.

Het programma voor 1 januari 2022 ziet er veelbelovend en afwisselend uit, met overbekende werken uit de hoogdagen van vader en zonen Strauss en tijdgenoten, maar ook minder bekende walsen, polka's en marsen en maar liefst 6 stukken die nooit eerder te horen waren in de lange geschiedenis van de Nieuwjaarsconcerten:

Concert deel 1:

Josef Strauss Phönix March op. 105

Johann Strauss Jr. Phönix-Schwingen (Wings of the Phoenix), Waltz, op. 125

Josef Strauss Die Sirene, Polka mazur, op. 248

Joseph Hellmesberger Jr. Kleiner Anzeiger (Little Advertiser), Galop, op. 4

Johann Strauss Jr. Morgenblätter (Morning Papers), Waltz, op. 279

Eduard Strauss Kleine Chronik (Little Chronicle), Fast Polka, op. 128



Concert deel 2:

Johann Strauss Jr. Ouvertüre zu Die Fledermaus (Overture to The Bat)

Johann Strauss Jr. Champagner-Polka (Champagne Polka), Musikalischer Scherz, op. 211

Carl Michael Ziehrer Nachtschwärmer (Night Revelers), Waltz, op. 466

Johann Strauss Jr. Persischer Marsch (Persian March), op. 289

Johann Strauss Jr. Tausend und eine Nacht (A Thousand and One Nights), Waltz, op. 346

Eduard Strauss Gruß an Prag (Greetings to Prague), Polka française, op. 144

Joseph Hellmesberger Jr. Heinzelmännchen (Elves), Charakterstück

Josef Strauss Nymphen-Polka (Polka française), op. 50

Josef Strauss Sphärenklänge (Harmony of the Spheres), Waltz, op. 235



Bisnummers

Johann Strauss Jr. Auf der Jagd (At the Hunt), Fast Polka, op. 373

Johann Strauss Jr. An der schönen blauen Donau (The Beautiful Blue Danube), Waltz, op. 314

Johann Strauss Sr. Radetzky March, op. 228

'Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker', zaterdag 1 januari 2022 om 11.15 uur live op Eén en Klara.