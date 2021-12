Nieuwe start met slow cabins in Umbrië in 'Ik Vertrek uit Vlaanderen'

Op maandag 6 december in 'Ik Vertrek uit Vlaanderen'maakt de kijker kennis met de familie Ghyselinck uit Rekkem. Architecte Charline (43) en vastgoedontwikkelaar Kristof (45) delen naast een passie voor bakstenen ook een grand amore voor la dolce Italia.

In België heeft de familie een mooi leven, met een bouwbedrijf en een ruime, moderne droomwoning waar ze samenwonen met zoon Jack (6), dochter Tess (10) en puppy Blue. Na een stressvolle periode waarin hun relatie onder druk kwam te staan, vond het koppel elkaar terug in Umbrië, het groene hart van Italië. In het dorpje Todi willen ze een nieuw en rustiger leven uitbouwen, met zeven kleine slow cabins met zwembad die ze willen verhuren aan gasten die op zoek zijn naar connectie met elkaar én de natuur. Maar eerst moet de financiering nog rond geraken, bovendien is bij aankomst in Italië de toegangsweg veranderd in een modderbad.

Na de verkoop van hun huis in België begint het gezin met de voorbereidende werken voor ‘Il Nido Nero’, de eerste guest cabin waar ze tot 14 gasten willen ontvangen. Kristof pendelt nog wekelijks tussen België en Italië voor zijn zaak, maar voor Charline verloopt het leven in Italië helemaal anders. Daarbij is het huishouden, het opvolgen van de werken en het lesgeven aan de kinderen geen gemakkelijke combi. Ook de hitte speelt het gezin parten. Zal alles goed komen voor de familie of eindigt het hele avontuur met een zonneslag en een zenuwinzinking?

'Ik Vertrek uit Vlaanderen', maandag 6 december om 21.40 uur bij VTM 2 en ook op VTM GO.