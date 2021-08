Nieuwe afleveringen van 'Waar voor je Geld?'

'Waar voor je Geld?' haalde mooie cijfers in het voorjaar bij VTM 2 en wist elke aflevering te groeien. Zo was er een stijging van 14,1% naar 19,2% op VVA 18-54 en van 17,7% zelfs naar 26,2% in de jongere doelgroep VVA 18-44.