Nieuw seizoen van 'Huizenjagers' start in Gent

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Na 'Huizenjagers Vakantiehuizen' staat er al een verse lading makelaars en kandidaat-kopers klaar om de vastgoedmarkt te verkennen in het nieuwe, reeds zevende seizoen van 'Huizenjagers'.

Vanaf maandag 14 september moeten ze hun vastgoedportefeuille bovenhalen in Gent, de Groene Gordel, Limburg, de Noorderkempen en Brugge. Naast de verschillende streken schuimen de makelaars heel België af tijdens de Miljoenenweek, waarin de panden boven het stevige prijskaartje van 1 miljoen euro op zoek zijn naar een nieuwe eigenaar. Beginnen doen makelaars Arjen, Serge en Karen in de omgeving van Gent.

Ook dit seizoen zijn er bekende koppen die beroep doen op de vakkennis van de 'Huizenjagers'-professionals om voor hen de ideale stek te vinden. Zo is het nieuwbakken koppel Romy en Niels uit 'The Sky Is The Limit' op zoek naar een warm liefdesnest. Ook influencer Freya Poppe - bekend van het VIJF-programma 'Pink Ambition' - is één van de kandidaat-kopers. 'Huizenjagers' is er telkens van maandag tot donderdag in de vooravond.

Week 1: Gent

Makelaars

Arjen – Deze grote, ambitieuze jongeman is naast makelaar ook fitnessinstructeur. Hij is zeer modebewust en zal tijdens zijn rondleidingen dan ook altijd uitgedost zijn in de mooiste kostuums. Zijn ambitie? Binnen 10 jaar zijn eigen kantoren hebben in en rond Gent, maar eerst wil hij vooral 'Huizenjagers' winnen.

Serge – Rasechte Gentenaar Serge runt zijn immokantoor met zijn dochter en schoonzoon, dus Cannoodt is een familiezaak. Serge is een spirituele Huizenjager en hij is ervan overtuigd dat hij elke koper door hen veel liefde te geven, voor zich kan winnen.

Karen – Karen is een straffe dame met tonnen energie die haar mannetje wel kan staan tussen deze twee heren. Ze doet alles voor de volle 100% en wil altijd het onderste uit de kan halen. Ze heeft eerder al een trofee gewonnen voor 'Beste Netwerker', maar de 'Huizenjagers' trofee zou ze er graag naast zetten.

Aflevering 1

Gracjan en Nathan hebben elkaar leren kennen via Instagram. Behalve dat ze verliefd zijn geworden op elkaar, zijn ze ook verliefd geworden op Gent. Ze zoeken een moderne stadswoning met tuintje. Gracjan droomt van een zwart-witte keuken, strak en clean. En als het nog even kan, is een ligbad in de badkamer écht een must voor hen. Maar het mag absoluut geen groot appartementsblok zijn. budget: 400.000 euro.

Aflevering 2

Kaat en Gil zijn een actief koppel en dromen van een woning in de natuur. Kaat is zeer stralingsgevoelig en wil dus geen zendmasten of hoogspanningskabels in de buurt. Daarom zouden deze natuurmensen minstens 10 km uit Gent centrum wegtrekken zodat ze in een rustige omgeving met veel privacy hun eigen groentjes kunnen kweken in de tuin. Geen gemakkelijke opdracht. Budget: 350.000 euro.

Aflevering 3

Tegenpolen Gregory en Aline zijn pas verloofd en helemaal klaar om een gezin te stichten. Daarom zijn ze op zoek naar een vrijstaande woning in de regio Gent. Belangrijk: een groot stuk grond van zeker 1500m², want Aline droomt ervan om alpaca’s te huisvesten. Het zou nóg leuker zijn als ze tuin groot genoeg is om hun trouwfeest in te organiseren. Budget: 700.000 euro.

Aflevering 4

Davy en Shen houden van Gent en willen graag dat hun kindjes daar opgroeien. Ze zijn daarom op zoek naar een rustig gelegen nieuwbouwwoning met een school in de buurt. Met een hele waslijst aan wensen zijn ze redelijk veeleisend en moeilijk tevreden te stellen. Wie wint de finale? Budget: 500.000 euro.

'Huizenjagers', van maandag tot donderdag om 19.45 uur op VIER.