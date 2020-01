Nieuw seizoen 'Twin Turbos' op Discovery

Brad DeBerti gold als een van de grootste talenten in de autosport, tot een ernstig ongeluk hem ver terugwierp. Inmiddels probeert hij terug te keren, met de steun van zijn vader en tevens beste maatje Doug DeBerti.

Maar het vinden van sponsoren valt niet mee. Daarom werken ze zelf ook hard om voldoende geld te verdienen. Dat doen ze met het ontwerpen en bouwen van de meest waanzinnige voertuigen. Vader Doug geldt daarin als een van de beste van het land en samen met Brad bouwt hij de mooiste wagens voor de allergrootste klanten.

In het nieuwe seizoen van 'Twin Turbos' heeft Doug allereerst zijn zinnen gezet op het bouwen van een innovatieve tooltruck: een pick-up die er van de buitenkant uitziet als een gewone wagen, maar verborgen onder de kap een plek heeft waar ze al hun gereedschap in kunnen opbergen. Doug denkt dat dit een gamechanger is: als het hem lukt dit ontwerp goed te krijgen, kan hij er vast veel van verkopen.

Ondertussen mag Brad zijn skills tonen op een event waar veel sponsoren aanwezig zijn. Kan hij hen met zijn skills overtuigen?

'Twin Turbos', zaterdag 25 januari om 21.55 uur op Discovery.