Nieuw seizoen 'Salvage Hunters' op Discovery

Om het beste antiek te vinden, kijkt antiekhandelaar Drew Pritchard verder dan zijn eigen Engeland. Hij weet dat als hij zijn klanten moet blijven verrassen, dat hij ook items van over de grens moet aanbieden.

Daarom steekt hij in de eerste aflevering van 'Salvage Hunters' het kanaal over om zijn slag te slaan in Frankrijk, de bakermat van de brocante. 'Iedereen die niet in Frankrijk woont, wil een stukje Frankrijk', weet Drew. Dat is waarom de Franse spullen zo populair zijn. 'En ook omdat ze enorm stijlvol zijn.' Hij begint zijn zoektocht samen met zijn partner T. in Parijs waar ze de beroemde Le Marché Aux Puces de Saint-Ouen aandoen, de grootste rommelmarkt ter wereld.

Maar rommel kun je wat er wordt aangeboden bezwaarlijk noemen. Drew vindt er een groene leren fauteuil uit de jaren tachtig, onderwijsmateriaal uit de laat 19e eeuw en een grappig antiek reclamebord van een bakker. Met een halfgevulde wagen rijden ze daarna door naar Normandië om een grote handelaar te bezoeken die een loods vol bijzondere spullen heeft.

Drew kijkt zijn ogen uit en weet een paar mooie items te scoren voor een scherpe prijs. Onder meer een bakkersrek, een zinken beeldje van een voetballer en een set kleurrijke potten die zo lijken te zijn weggelopen uit een schilderij van Van Gogh. Het wordt zo een meer dan een geslaagde trip voor de ervaren 'Salvage Hunter'.

'Salvage Hunters', donderdag 12 december om 20.30 uur op Discovery.