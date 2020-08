Nieuw seizoen 'Niveau 4 Gent' vanaf woensdag op VIER

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Woensdag 26 augustus is het op VIER aan de échte flikken van Gent in 'Niveau 4 Gent'. Na de ruwe, spectaculaire en bij momenten ontnuchterende beelden van de interventieteams van diverse politiekorpsen in centrumsteden Hasselt, Sint-Niklaas en Aalst biedt televisiemaker Eric Goens in het derde seizoen van de reeks een spectaculaire blik achter de schermen bij het politiekorps van de Arteveldestad.

De actie, de scherpe blik van Goens, de vinger op de wonde: het zijn de perfecte ingrediënten voor spectaculaire True Crime van eigen bodem. Hij filmt op de achterbank van politiecombi’s tijdens interventies en patrouilles die vooral ’s nachts uit de hand durven lopen. Spannende achtervolgingen, arrestaties, drugscontroles en drugsrazzia’s zijn ook in Gent geen uitzonderingen.

Aflevering 1

Gent is de stad van studenten, toeristen en… van 32.000 misdrijven per jaar. Hét grootste probleem in Gent zijn dealers met kleine hoeveelheden harddrugs. Ze verzieken wijken zoals de Brugse poort door er openlijk te dealen of onderlinge vetes op straat uit te vechten. De Gentse politie zet daarom het STROP-team in om de overlast aan te pakken. Commissaris Rico en zijn team zijn de ogen en oren van de straat. Ze patrouilleren in een anonieme wagen en in burger op de meest onverwachte momenten.

De interventieploegen van de Gentse politie krijgen de ene oproep na de andere waarbij ze te maken hebben met verdachten die al een hele lijst aan misdrijven op hun kerfstok hebben staan. Het gaat om draaideurcriminelen die de binnenkant van de gevangenis al dikwijls hebben gezien.

De cel Gerichte Opsporingen van hoofdinspecteur Fred krijgt een oproep om de daders van een overval te arresteren in het centrum van de stad. Ze zijn net gevlucht en de politie heeft alleen een vaag signalement. In de Gentse volkswijk Nieuw-Gent, tussen het Sint-Pietersstation en de voetbalarena van AA Gent wordt het wijkteam van hoofdinspecteur Liesbeth geconfronteerd met de rauwe realiteit in de buurt. Een man met een zware drugsproblematiek wordt gearresteerd omdat hij weigert een enkelband te dragen.

'Niveau 4 Gent', vanaf woensdag 26 augustus om 20.35 uur op VIER.