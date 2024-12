Nieuw op Play Sports: Formula E LIVE!

Met LIVE-uitzendingen van oa Formula 1, Porsche Mobil 1 Supercup, Formula 2 & 3, Moto GP en MXGP & MX2 wordt de motorsportfan vandaag al op zijn wenken bediend bij Play Sports.

Vanaf dit weekend schakelen we nog een versnelling hoger en breidt Telenet het aanbod verder uit met LIVE-uitzendingen van het nieuwe Formula E-seizoen.

Dit Formula E-seizoen belooft meer spektakel dan ooit tevoren. Met nieuwe teams, geavanceerde technologieën en een racekalender die de meest iconische steden ter wereld aandoet, zet Formula E opnieuw de standaard voor duurzaam racen en innovatie in de motorsport.

Dit seizoen introduceert de Formula E een verbeterde Gen3 Evo-auto, met nog krachtigere elektrische aandrijflijnen en een verbeterd aerodynamisch ontwerp dat de prestaties en efficiëntie naar ongekende hoogten tilt. De auto's zijn niet alleen sneller, maar ook milieuvriendelijker, met gebruik van gerecyclede materialen en een focus op energie-efficiëntie.

Grote namen uit de autosportwereld vind je terug achter het stuur van deze elektrische bolides: Nyck de Vries, Lucas di Grassi, Sébastien Buemi en onze landgenoot Stoffel Vandoorne zijn maar enkele van de ex-F1-rijders actief in de Formula E. In 2022 pakte onze landgenoot de wereldtitel en ook dit seizoen is hij weer titelfavoriet in zijn nieuwe team: Maserati MSC Racing.

Hoogtepunten van het nieuwe seizoen:

Uitgebreide racekalender: fanfavoriete locaties als Monaco en Berlijn zijn zoals steeds van de partij, en het kampioenschap keert voor het eerst in tien jaar ook terug naar Miami.

Nieuwe teams en coureurs: met de toetreding van enkele grote namen uit de autosportwereld belooft de competitie heviger te worden dan ooit.

Duurzaamheidsinitiatieven: dit seizoen streeft de Formule E ernaar om volledig CO2-neutraal te opereren, met groene energievoorziening op alle circuits.

De eerste race van het seizoen vindt plaats op 7 december in São Paulo. Fans kunnen uitkijken naar een adembenemend kampioenschap waarin talent, technologie en duurzaamheid centraal staan.

Kalender:

São Paulo, Brazilië - zaterdag 7 december 2024 om 18u00 op Play Sports 4

Mexico-Stad, Mexico - 11 januari 2025

Jeddah, Saoedi-Arabië - 14 & 15 februari 2025 (dubbele race)

Miami, VS - 12 april 2025

Monaco - 3 & 4 mei 2025 (dubbele race)

Tokyo, Japan - 17 & 18 mei 2025 (dubbele race)

Shanghai, China - 31 mei & 1 juni 2025 (dubbele race)

Jakarta, Indonesië - 21 juni 2025

Berlijn, Duitsland - 12 & 13 juli 2025 (dubbele race)

Londen, Verenigd Koninkrijk - 26 & 27 juli 2025 (dubbele race)