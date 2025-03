'Niet schelden in de tempel! Anke Buckinx begint 'Kung Fu Helden' met pijnlijke misstap

In 'Kung Fu Helden', vanavond bij VTM, leggen masters Heng Yi en Yan Lei de lat meteen hoog. Ze onderwerpen de deelnemers aan een reeks pittige opdrachten. Voor Anke Buckinx begint de uitdaging met een pijnlijke misstap.

Tijdens een squat training ontsnapt haar spontaan een luide “fuck” - wat een absolute no-go is in de tempel. Anke moet de oefening staken en de hele groep wordt gestraft met push-ups. "Ik vond dat zo gênant. Ik dacht: amai, ik ben al meteen het kneusje”, vertelt Anke. “Dat squatten was het enige wat ik een beetje kon en nu moet ik al meteen stoppen, ik kan het niet bewijzen."



Bekijk hier de preview: