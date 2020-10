Niels & Romy uit 'The Sky Is The Limit' zoeken tijdelijk liefdesnestje

In een nieuwe week 'Huizenjagers' – van maandag 12 oktober t.e.m. donderdag 15 oktober – strijden makelaars Judith, Nathalie en Olivier in De Kempen.

Dit keer moeten ze onder andere op zoek naar een appartement in de buurt van Westerlo voor Romy en Niels, het nieuwbakken koppel uit het laatste seizoen van 'The Sky Is The Limit': 'Het zit zo goed tussen ons dat wij op zoek zijn naar een liefdesnestje. We zijn nog maar net aan het bouwen en daarom zoeken we een appartement waar we eerst zelf in kunnen gaan wonen en daarna kunnen verhuren. We hebben daarvoor een budget van 250.000 euro exclusief kosten.' Maar Westerlo is een duurdere regio, dus zullen de makelaars het onderste uit de kan moeten halen...

Makelaars

Judith – Een knappe dame die Nederland inruilde voor het meer zuidelijke Brasschaat. Ze volgde de liefde naar ons land en ondertussen werd ze ook verliefd op de mooie plekjes in België. Judith begon in het bankwezen, maar ze is nu makelaar bij Immo Manoir. Het spreekt voor zich: deze Hollandse is niet op haar mondje gevallen.

Nathalie – Deze vrouw met ballen belandde op haar negentiende al in het vastgoed. Vastgoed verkopen was haar kinderdroom die uitkwam. Zij runt haar eigen kantoor vanuit haar huis. Nathalie houdt van een persoonlijke aanpak en wil zo mensen op hun gemak stellen.

Olivier – Olivier is een man met een passie voor vastgoed. Hij is zelfzeker, vlot en een echte salesman. Naar eigen zeggen gaat hij verder waar andere Huizenjagers afhaken. Hij verkoopt zelfs het onverkoopbare.

Aflevering 1 op maandag 12 oktober

Dick gaat over enkele jaren met pensioen en dat zou hij graag doorbrengen in een rustige vrijstaande woning in de natuur. Hij wil muziek kunnen luisteren zonder rekening te moeten houden met buren. Hij heeft een voorkeur voor moderne architectuur aangevuld met een grote grond. Zijn vriend Cees, die van klussen houdt, gaat mee op huisbezoek. Budget: 500.000 euro.

Aflevering 2 op dinsdag 13 oktober

Bram en Nadine zijn 6 jaar samen en hebben een prachtige dochter van 4 jaar oud. Bram heeft een dakwerkersbedrijf en vorig jaar besloot Nadine om Bram hierbij een handje te helpen. Ze werken nu fulltime samen in de zaak en hebben daardoor weinig tijd voor hobby’s. Al 3 jaar zoeken ze naar een woning met een aanpalend magazijn, maar die zoektocht was tot nu weinig succesvol. Het huis van hun dromen is volledig vrijstaand en heeft een magazijn van van ongeveer 350 vierkante meter met daaraan nog eens een grote oprit om hun zes bestelwagens te plaatsen. Budget: 700.000 euro.

Aflevering 3 op woensdag 14 oktober

Romy en Niels waren allebei te zien in het laatste seizoen van 'The Sky is the Limit' en daar sloeg de vonk over. Nu zijn ze samen op zoek naar een instapklaar appartement in de buurt van Westerlo. In het beste geval ligt hun nieuwe appartement op het gelijkvloers van een nieuwbouw met daarbij een tuintje voor hun twee hondjes. Een grote dressing voor al de kleren van Romy en twee autostaanplaatsen zijn een must. Budget: 250.000 euro.

Aflevering 4 op donderdag 15 oktober

Melissa en Wim zijn vorig jaar getrouwd en hun eerste kindje is op komst. Hiervoor zijn ze op zoek naar een kindvriendelijke halfopen bebouwing met een tuin. Liefst van al ligt hun nieuwe woonst in een rustige buurt zonder het lawaai van treinen. Veel licht is ook een belangrijke factor. Het koppel heeft graag volk over de vloer, dus de living mag zeker groot zijn. Parkeergelegenheid is een groot pluspunt! Wim heeft een apotheek in Ekeren en hij zou maximum een half uurtje met de auto willen reizen naar zijn zaak. Budget: 400.000 euro.

'Huizenjagers', van maandag tot donderdag om 19.45 uur op VIER.