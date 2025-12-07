Nickelodeon en Nick Jr. zorgen voor pret binnenshuis in december

De donkere dagen en kerstvakantie zijn hét moment om binnenshuis samen te genieten van plezier en avontuur. Voor de kleintjes brengt Nick Jr. hartverwarmende, feestelijke afleveringen, terwijl Nickelodeon trakteert op actie, humor en een gloednieuwe kerstfilm. Zo zorgen beide zenders voor extra gezelligheid tijdens de feestdagen.

Nick Jr.

Feestelijke weken met 'PAW Patrol'

Maandag 15 t/m vrijdag 26 december, op weekdagen om 16.15 uur

De pups van 'PAW Patrol' staan klaar om de feestdagen te redden en nieuwe herinneringen te maken! Op Nick Jr. zie je de speciale kerstaflevering 'A PAW Patrol Christmas' én een gloednieuwe feestelijke special.

Daarnaast keren favoriete shows terug met gloednieuwe afleveringen:

'Rubble & Crew', maandag 1 t/m vrijdag 12 december, maandag t/m vrijdag om 17.00 uur

'Dora', maandag 22 december t/m zondag 4 januari, dagelijks om 18.30 uur

Nickelodeon

Feestdagenspecials

zaterdag 13 december t/m dinsdag 6 januari

Tijdens de feestdagen -voor kerst tot in het nieuwe jaar - geniet je de hele dag door van de leukste feestelijke afleveringen van 'Huize Herrie', 'The Thundermans Undercover', 'The Casagrandes', 'SpongeBob SquarePants' en 'Henry Danger'.

TV-première: 'Een Huize Herrie Kerstfilm: Lief of Stout'

Zaterdag 13 december om 12.00 uur en 18.00 uur

Wanhopig om nog vóór Kerst van de stoute lijst van de Kerstman af te komen, besluit Lincoln in te breken in de computers van de Noordpool en zichzelf op de brave lijst te zetten. Maar wanneer zijn hack volledig uit de hand loopt, draait hij per ongeluk wereldwijd de stoute en brave lijsten om én maakt hij zelfs de Noordpool stout.

Verder kijk je in december naar:

'Wylde Pak' – Nieuwe afleveringen: van maandag 24 november t/m donderdag 4 december, op weekdagen om 17.30 uur en 22.15 uur

'Transformers EarthSpark – Specials': zaterdag 6 & zondag 7 december om 12.00 uur en 21.30 uur

'Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles' – Nieuwe afleveringen: vanmaandag 15 t/m vrijdag 26 december, op schooldagen om 18.45 uur en 22.45 uur