De Masked Singers gaan op bezoek bij Sinterklaas: wie krijgt lekkers en wie... een ontmaskering?
'Live Live Live': gloednieuw programma vol muzikale magie, passie en ontdekkingen
Viva De Pluisjes, Viva De Romeo’s: 'The Masked Singer' bevestigt wat Vlaanderen al vermoedde...

Nickelodeon en Nick Jr. zorgen voor pret binnenshuis in december

zondag 7 december 2025

De donkere dagen en kerstvakantie zijn hét moment om binnenshuis samen te genieten van plezier en avontuur. Voor de kleintjes brengt Nick Jr. hartverwarmende, feestelijke afleveringen, terwijl Nickelodeon trakteert op actie, humor en een gloednieuwe kerstfilm. Zo zorgen beide zenders voor extra gezelligheid tijdens de feestdagen.

Nick Jr.


Feestelijke weken met 'PAW Patrol'
Maandag 15 t/m vrijdag 26 december, op weekdagen om 16.15 uur

De pups van 'PAW Patrol' staan klaar om de feestdagen te redden en nieuwe herinneringen te maken! Op Nick Jr. zie je de speciale kerstaflevering 'A PAW Patrol Christmas' én een gloednieuwe feestelijke special.

Daarnaast keren favoriete shows terug met gloednieuwe afleveringen:

'Rubble & Crew', maandag 1 t/m vrijdag 12 december, maandag t/m vrijdag om 17.00 uur
'Dora', maandag 22 december t/m zondag 4 januari, dagelijks om 18.30 uur

Nickelodeon

Feestdagenspecials
zaterdag 13 december t/m dinsdag 6 januari

Tijdens de feestdagen -voor kerst tot in het nieuwe jaar - geniet je de hele dag door van de leukste feestelijke afleveringen van 'Huize Herrie', 'The Thundermans Undercover', 'The Casagrandes', 'SpongeBob SquarePants' en 'Henry Danger'.

TV-première: 'Een Huize Herrie Kerstfilm: Lief of Stout'
Zaterdag 13 december om 12.00 uur en 18.00 uur

Wanhopig om nog vóór Kerst van de stoute lijst van de Kerstman af te komen, besluit Lincoln in te breken in de computers van de Noordpool en zichzelf op de brave lijst te zetten. Maar wanneer zijn hack volledig uit de hand loopt, draait hij per ongeluk wereldwijd de stoute en brave lijsten om én maakt hij zelfs de Noordpool stout.

Verder kijk je in december naar:

'Wylde Pak' – Nieuwe afleveringen: van maandag 24 november t/m donderdag 4 december, op weekdagen om 17.30 uur en 22.15 uur

'Transformers EarthSpark – Specials': zaterdag 6 & zondag 7 december om 12.00 uur en 21.30 uur

'Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles' – Nieuwe afleveringen: vanmaandag 15 t/m vrijdag 26 december, op schooldagen om 18.45 uur en 22.45 uur


Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Persbericht Nickelodeon/Walkie Talkie
https://www.nick.com/global
Meer artikels over Nickelodeon BE
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Fair Trade 2' - Ella-June Henrard (Streamz)

Louba, de dochter van Ivan Kozlov, is uit op wraak. Dimitri Kremer biedt haar prompt zijn diensten aan. Paternoster wil nog een laatste grote slag slaan door een grote partij cocaïne uit te halen in de haven.

'Fair Trade', om 20.40 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 18:10
    Dagelijkse kost
    01:50
    Journaallus
  • 18:05
    Astrid et Raphaëlle
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 18:10
    Ket & Doc
    05:15
    Geen uitzending
  • 18:10
    Goed Geplant
    06:55
    Sprookjes van Klaas Vaak
  • 18:00
    Erfgenaam gezocht NL
    00:35
    De Eerste op de Moordplek
  • 18:00
    House
    01:20
    Geen uitzending
  • 17:55
    'Allo 'Allo!
  • 17:40
    Northpole
    01:30
    JOE XMAS
  • 17:45
    SOS Piet
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:30
    De Slimste Mens Ter Wereld
    01:15
    De Tafel van de Week
  • 17:50
    Criminal Minds
    01:05
    Fire Country
  • 17:55
    Two and a Half Men
    02:00
    Evil
  • 16:50
    12 Dares of Christmas
    02:00
    Geen uitzending
  • 17:30
    Cold Justice
    01:45
    CSI: Vegas
  • 18:03
    De CFO podcast
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:10
    De tip
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:50
    Het feestmenu van ..
    01:05
    Tot op de Graat
  • 18:05
    Hope Street
    01:35
    Darby and Joan
  • 18:10
    Law & Order: Organized Crime
    01:35
    Grey's Anatomy
  • 18:10
    NOS Studio Sport
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:40
    VPRO Boeken
    01:30
    Nieuwsuur
  • 18:00
    De Proefkeuken
    02:00
    Wordt aangekondigd