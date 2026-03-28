Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Lars wil met Stefanie praten, Louise voelt zich schuldig en Claudine duikt op in de Jan & Alleman. Brahim neemt Ilja mee voor een klus. Jan blijft volharden dat hij graag wil verhuizen en Lars heeft het moeilijk. Samira wil Stefanie opbeuren. Kiki wil Niko nog eens masseren, Brahim wil Elise definitief loslaten. Stefanie maakt een klik na een gesprek met Véronique. Benny heeft iets op te biechten en Werner spoort Ilja aan om te vechten.
Maandag 30 maart 2026 - aflevering 7851
Lars probeert met Stefanie te praten. Brigitte maakt hem duidelijk dat hij zich gewoon moet focussen op zijn werk. Louise voelt zich schuldig tegenover Véronique. Claudine verschijnt in de Jan & Alleman. Jan weet geen hoogte van haar te krijgen.
Dinsdag 31 maart 2026 - aflevering 7852
Brahim wil Ilja laten voelen dat hij serieus wordt genomen. Hij neemt hem mee om te helpen bij een klus. Jan blijft volhouden dat hij graag wil verhuizen. Elise confronteert Mathias met Cédrics leugen. Lars heeft het moeilijk.
Woensdag 1 april 2026 - aflevering 7853
Samira probeert Stefanie op te beuren. Ze wil ook dat Benny eens met zijn dochter praat. Niko heeft nog steeds rugpijn. Kiki stelt voor om hem nog eens te masseren. Brahim besluit Elise definitief los te laten.
Donderdag 2 april 2026 - aflevering 7854
Rudi wil Niko aanspreken over de intieme massage. Het gesprek mondt uit in een pittige discussie. Claudine wil Jan iets opbiechten. Jelle kijkt ernaar uit om het appartement voor zich alleen te hebben.
Vrijdag 3 april 2026 - aflevering 7855
Een gesprek met Véronique doet Stefanie een klik maken. Ze praat met haar vader, maar hij heeft nog iets op te biechten. Lars is er met zijn hoofd niet bij op Wolff & Bos. Samira uit haar ergernis. Werner spoort Ilja aan om te vechten.
'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.
Meest recente
- Joris wint 'De Box' en neemt 17.500 euro mee naar huis
- Rachel en Elbert runnen een zeehondenopvang in nieuw seizoen 'Rachel en Elbert passen op'
- De ongekende schoonheid van het Ierland van Van Boven
- EO-kinderserie 'Oorlog-stories' vertelt het verhaal over Adriaan en het geheim van zijn vader
- Generaties nog één keer onder de loep in slotseizoen 'Wortelboer en Van Rossem'
- Partijleider Jesse Klaver van Progressief Nederland bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'
- Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
- 'Kassa' zaterdag over de stijgende brandstofprijzen
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- Rene van Kooten in 'FM op 5'
- De Nostalgie-luisteraar eert Prince met een plek op nr. 1 in de '80's Top 1500'
- Esmee uit Beneden-Leeuwen door JOE-dj Kai Merckx gekroond tot nieuwe ‘vorstin’ van Nederland
- Q-luisteraar Nathalie vindt Q-dj Vincent Fierens en wint daarmee 'De Jacht op Vincent Live'
-
An Lemmens verrast een kandidaat in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Joris wint 'De Box' en neemt €17.500 mee naar huis
-
Meteen alle hens aan dek in 'De Trein'
-
Wie wordt de winnaar van 'De Box'?
-
Check de eerste teaser van 'Harry Potter en de Steen der Wijzen'
-
Luisteraar Nathalie vindt Q-dj Vincent Fierens
-
Dit zie je woensdag in 'Justice For All'
-
'Strijder' van Arjen Lubach is binnenkort te zien op Streamz
-
Dit zijn de nieuwe 'Celebrity MasterChefs'!
-
Jo Vally laat deelnemers van 'De Box' een toontje lager zingen
-
Joost Klein breekt de regels in 'The Voice van Vlaanderen'
-
'Blind Gekocht' is terug!
-
Deze familie wint de finale van 'Konvooi'
-
Dit zijn de 10 kandidaten van 'De Mol' seizoen 14
-
HBO Max lanceert teaser van DC Studios-serie 'Lanterns'
-
Kijk 'The Comeback' seizoen 3 op HBO Max
-
Bockie en Jeroom pranken elkaar nog eens goed in finale 'Konvooi'
-
Dansende vuilnisman Yusri grijpt zijn kans in 'SYTYCD'
-
Carlo Bonte kan Olga Leyers niet bekoren
-
De prijs van de De Jacht op Vincent Live is pure luxe
-
Zita Wauters verrast vader Koen in 'The Voice'
-
Ontdek de trailer van 'The Chestnut Man: Hide and Seek'
-
Jean-Marie Pfaff verrast een Griekse taxichauffeur
-
Kandidaten staan voor spectaculaire uitdaging in 'De Box'
-
HOO-RAY! Ray 'Albert' Verhaeghe wordt 100!
-
Willy duikt (letterlijk) in de jaren '90
-
'En dan zeggen ze dat ne sjotter dom is'
-
'De Trein' is een exclusieve rit achter de schermen van NMBS
-
Helmut Lotti over zijn 'verborgen' huwelijk
-
Jeroom en Bockie verdwalen op rond punt in Italië
Jan merkt dat Roos ineens anders is: vrolijk, lief voor haar broer en opvallend zelfverzekerd. JP en Julie maken zich ook zorgen, en Jan raakt steeds meer in de war. Wat zit er echt achter haar plotselinge verandering, en hoe moet hij omgaan met alles wat hij ontdekt?
'Boomer', om 20.50 uur op VRT 1.