Wantrouwen bereikt hoogtepunt in finale 'De Box': 'Hoe naïef kan je zijn?'
VTM zoekt kandidaten voor een gloednieuw quizprogramma
Alle hens aan dek wanneer verwarde man op de sporen belandt in 'De Trein'

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

zaterdag 28 maart 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Lars wil met Stefanie praten, Louise voelt zich schuldig en Claudine duikt op in de Jan & Alleman. Brahim neemt Ilja mee voor een klus. Jan blijft volharden dat hij graag wil verhuizen en Lars heeft het moeilijk. Samira wil Stefanie opbeuren. Kiki wil Niko nog eens masseren, Brahim wil Elise definitief loslaten. Stefanie maakt een klik na een gesprek met Véronique. Benny heeft iets op te biechten en Werner spoort Ilja aan om te vechten.

Maandag 30 maart 2026 - aflevering 7851
Lars probeert met Stefanie te praten. Brigitte maakt hem duidelijk dat hij zich gewoon moet focussen op zijn werk. Louise voelt zich schuldig tegenover Véronique. Claudine verschijnt in de Jan & Alleman. Jan weet geen hoogte van haar te krijgen.


Dinsdag 31 maart 2026 - aflevering 7852
Brahim wil Ilja laten voelen dat hij serieus wordt genomen. Hij neemt hem mee om te helpen bij een klus. Jan blijft volhouden dat hij graag wil verhuizen. Elise confronteert Mathias met Cédrics leugen. Lars heeft het moeilijk.

Woensdag 1 april 2026 - aflevering 7853
Samira probeert Stefanie op te beuren. Ze wil ook dat Benny eens met zijn dochter praat. Niko heeft nog steeds rugpijn. Kiki stelt voor om hem nog eens te masseren. Brahim besluit Elise definitief los te laten.

Donderdag 2 april 2026 - aflevering 7854
Rudi wil Niko aanspreken over de intieme massage. Het gesprek mondt uit in een pittige discussie. Claudine wil Jan iets opbiechten. Jelle kijkt ernaar uit om het appartement voor zich alleen te hebben.

Vrijdag 3 april 2026 - aflevering 7855
Een gesprek met Véronique doet Stefanie een klik maken. Ze praat met haar vader, maar hij heeft nog iets op te biechten. Lars is er met zijn hoofd niet bij op Wolff & Bos. Samira uit haar ergernis. Werner spoort Ilja aan om te vechten.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Familie op tv
Donderdag 9 april 2026 om 11u45  »
VTM
Stefanie neemt een beslissing over Simon. Brahim straalt wanneer hij met Jelle over Elise praat. Niko weigert elk gesprek met Rudi. C?dric zet Mieke onder druk om informatie over Wolff & Bos door te spelen aan Zyn.
Donderdag 9 april 2026 om 13u40  »
VTM
Emiel besluit de stap te zetten en spreekt het meisje aan waarop hij verliefd is. Griet wil haar prijs van 'onderneming van het jaar' in de verf zetten en vraagt aan Mieke om CoBrew daarbij te betrekken. Kato overlaadt Jelle met huiselijke taken.
Donderdag 9 april 2026 om 20u00  »
VTM
Samira heeft het enorm druk op Wolff & Bos. Kiki zoekt toenadering tot Josefien en bedenkt een plan om Rudi en Niko te verzoenen. Lars wijst Mieke een grote verantwoordelijkheid toe. Jan doet een onthutsende ontdekking.

Zootropolis 2 (Blu-ray)
DVD
Lili en Marleen - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 10)
DVD
Flikken Rotterdam - Seizoen 8 (DVD)
DVD
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Meer artikels over Banijay Belgium
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Boomer' (VRT 1)

Jan merkt dat Roos ineens anders is: vrolijk, lief voor haar broer en opvallend zelfverzekerd. JP en Julie maken zich ook zorgen, en Jan raakt steeds meer in de war. Wat zit er echt achter haar plotselinge verandering, en hoe moet hij omgaan met alles wat hij ontdekt?

'Boomer', om 20.50 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:25
    Silverpoint
    06:00
    Mr. Magoo
  • 08:00
    Radio 2: Weekwatchers
    06:00
    Sta op met Radio 2
  • 09:30
    Draken: Rijders van Berk
    06:00
    Tik Tak
  • 09:25
    Nonkel Jef
    01:15
    Geen uitzending
  • 08:00
    Geen uitzending
    07:15
    Urk!
  • 08:50
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 07:00
    Willy
    01:25
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    10:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:30
    Geen uitzending
    06:00
    Joe
  • 09:30
    Red de meubelen
    03:10
    Geen uitzending
  • 09:45
    So Help Me Todd
    02:10
    Neighbours: A New Chapter
  • 09:10
    Seal Team
    02:50
    Bar Rescue
  • 09:10
    The Block Australia
    02:40
    Geen uitzending
  • 09:45
    Forensic Factor: A New Era
    02:20
    Geen uitzending
  • 09:33
    Trends Talk
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:45
    Publireportage
    05:55
    Sixties To Six
  • 09:40
    Becoming Meewis
    02:10
    De Garde van Gert
  • 09:05
    Murdoch Mysteries
    02:25
    A Remarkable Place to Die
  • 09:25
    The Kardashians
    02:00
    Cougar Town
  • 08:50
    Project Dans
    02:00
    EenVandaag
  • 09:45
    Een schat aan Shaffy
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 09:35
    Puppy Patrol
    02:45
    Eva
Verwante artikels