Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Lars wil met Stefanie praten, Louise voelt zich schuldig en Claudine duikt op in de Jan & Alleman. Brahim neemt Ilja mee voor een klus. Jan blijft volharden dat hij graag wil verhuizen en Lars heeft het moeilijk. Samira wil Stefanie opbeuren. Kiki wil Niko nog eens masseren, Brahim wil Elise definitief loslaten. Stefanie maakt een klik na een gesprek met Véronique. Benny heeft iets op te biechten en Werner spoort Ilja aan om te vechten.

Maandag 30 maart 2026 - aflevering 7851

Lars probeert met Stefanie te praten. Brigitte maakt hem duidelijk dat hij zich gewoon moet focussen op zijn werk. Louise voelt zich schuldig tegenover Véronique. Claudine verschijnt in de Jan & Alleman. Jan weet geen hoogte van haar te krijgen.



Dinsdag 31 maart 2026 - aflevering 7852

Brahim wil Ilja laten voelen dat hij serieus wordt genomen. Hij neemt hem mee om te helpen bij een klus. Jan blijft volhouden dat hij graag wil verhuizen. Elise confronteert Mathias met Cédrics leugen. Lars heeft het moeilijk.

Woensdag 1 april 2026 - aflevering 7853

Samira probeert Stefanie op te beuren. Ze wil ook dat Benny eens met zijn dochter praat. Niko heeft nog steeds rugpijn. Kiki stelt voor om hem nog eens te masseren. Brahim besluit Elise definitief los te laten.

Donderdag 2 april 2026 - aflevering 7854

Rudi wil Niko aanspreken over de intieme massage. Het gesprek mondt uit in een pittige discussie. Claudine wil Jan iets opbiechten. Jelle kijkt ernaar uit om het appartement voor zich alleen te hebben.

Vrijdag 3 april 2026 - aflevering 7855

Een gesprek met Véronique doet Stefanie een klik maken. Ze praat met haar vader, maar hij heeft nog iets op te biechten. Lars is er met zijn hoofd niet bij op Wolff & Bos. Samira uit haar ergernis. Werner spoort Ilja aan om te vechten.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

