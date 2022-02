'Neighbours': week 9 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 28 februari 2022 - aflevering 8416

Roxy doet een onaangename ontdekking in de badkamer. Sheila weet niet hoe ze zich moet gedragen rond Levi en dat zorgt voor een vreemde sfeer in huis. Harlow blijft druk uitoefenen op Paul om de ecologische voetafdruk van Lassiters te verlagen.

Dinsdag 1 maart 2022 - aflevering 8417

Shane smeekt Roxy om Dipi niet in te lichten over zijn druggebruik. Hij belooft haar te zullen afkicken, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Brent blijft voor problemen zorgen. Zal hij bij Aaron en David kunnen blijven? Chloe is bij haar terugkeer uit Adelaide aangenaam verrast door een geste van Pierce. Maar ze heeft ook een belangrijke vraag voor hem. Woensdag 2 maart 2022 - aflevering 8418

Emmett krijgt slecht nieuws over Brent. En de zaken dreigen nog ingewikkelder te worden wanneer nog een ander familielid in Erinsborough opduikt. Jane biedt Susan hulp aan op school, maar krijgt daar al gauw spijt van. Harlow en Paul komen opnieuw lijnrecht tegenover elkaar te staan. Donderdag 3 maart 2022 - aflevering 8419

Chloe vraagt advies aan Nicolette in verband met haar moeder. Zij raadt haar aan om na te denken over een inwonende verpleegster. Mackenzie oppert het idee om een protestactie te organiseren om op die manier druk uit te oefenen op Paul. Vrijdag 4 maart 2022 - geen uitzending

UK Open Darts 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 16.00 uur (wisselend) bij VTM 2.

