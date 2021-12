'Neighbours': week 52 (2021) - PREVIEW

Door het WK Darts 2022 komt Neighbours deze week maar 1 keer langs op VTM 2. Vrijdag staat aflevering 8375 op het programma. Wat er gebeurt, lees je hier.

Maandag 27 december 2021 - aflevering 8375

Het belooft een spannende avond te worden voor Pierce, Chloe en Naomi. Zetten ze hun zwoele plan door of is drie toch te veel? Na een bezoek aan Heather heeft Dee het emotioneel moeilijk. Toadie kan het niet laten en spuuwt zijn gal. Mackenzie is enthousiast wanneer Grant haar laat weten dat hij naar Erinsborough komt. Dipi en Shane voelen zich schuldig omdat ze de werkelijke reden voor zijn terugkeer voor haar verzwijgen.

'Neighbours', vrijdag 31 december om 17.05 uur bij VTM 2.



Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!