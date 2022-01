'Neighbours': week 5 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 31 januari 2022 - aflevering 8396

Shaun merkt dat Emmett het moeilijk heeft om zijn opdrachten voor school rond te krijgen en biedt hem zijn hulp aan. Tijdens een pauze loopt Emmett een groepje vrienden tegen het lijf, die hem vervolgens uitnodigen om met hen op te trekken. Kyle heeft nieuws voor Sheila: hij en Roxy vormen nu officieel een koppel. Bea is er niet gerust in: wat als Levi een aanval krijgt op het werk en zo Yashvi in gevaar brengt?

Dinsdag 1 februari 2022 - aflevering 8397

Aaron en David hopen alsnog dat Emmett niet betrokken was bij de vernieling van het klaslokaal, maar hij houdt voet bij stuk en neemt alle schuld op zich. Wanneer de echte vandalen horen van Emmetts nobele daad, sluiten ze vriendschap met hem. Mackenzie is helemaal klaar voor haar operatie, maar eerst wil ze nog een poging wagen om Shane en Dipi weer dichter bij elkaar te brengen. Elly schrijft zich in voor een praatgroep voor moeders, maar schrikt wanneer blijkt dat ze allemaal Olivia's boek over Finn hebben gelezen.

Woensdag 2 februari 2022 - aflevering 8398

De grote dag is eindelijk aangebroken voor Mackenzie; vandaag gaat ze onder het mes. Ze is nerveus, maar kijkt uit naar de toekomst en voelt zich enorm gesterkt door alle steun die ze krijgt van familie en vrienden. Harlow organiseert een verrassingsfeestje voor de achttiende verjaardag van Hendrix. Shaun vangt Elly op nadat ze uit de praatgroep voor moeders werd gegooid.

Donderdag 3 februari 2022 - aflevering 8399

Harlow wordt betrapt met een rugzak vol drugs. En hoewel ze ervan overtuigd is dat Harlow onschuldig is, kan Yashvi niet anders dan haar te arresteren. Harlow moet bijgevolg een nacht in de cel doorbrengen. Kyle bedenkt een plan om Sheila en Roxy tijd met elkaar te laten doorbrengen, in de hoop dat ze zo de brokken kunnen lijmen.

Vrijdag 4 februari 2022 - aflevering 8400

Terese is bang dat ze ongewild een agent heeft omgekocht en besluit Dax op te zoeken. Hij verzekert haar dat alles berust op één groot misverstand. Sheila overhoort een gesprek tussen Roxy en Harlow. Heeft Roxy haar eigen ruiten ingegooid? Emmett heeft nood aan wat ontspanning en dus stellen Aaron en David voor dat hij enkele vrienden uitnodigt.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 16.00 uur (wisselend) bij VTM 2.



