'Neighbours': week 49 (2021) - PREVIEW

Ramsay Street is al meer dan dertig jaar de thuis van enkele Australische buren. En buren komen en gaan, maar Vlaanderen is de avonturen van alle bewoners trouw blijven volgen. Voor je dagelijkse portie drama stem je af op VTM 2. Wat gebeurt er deze week in 'Neighbours'? Een preview!

Maandag 6 december 2021 - aflevering 8366

De passie tussen Toadie en Dee laait hoog op en de twee verliezen elkaar geen seconde uit het oog. Zijn ze klaar voor de volgende stap in hun relatie? De verschillen tussen haar en Hendrix baren Harlow zorgen. Moet ze veranderen om haar relatie te doen slagen? Shane probeert Dipi duidelijk te maken dat hij niet anders kon dan Grant te contacteren.

Dinsdag 7 december 2021 - aflevering 8367

Chloe blijft graven in het verleden van Claudia. Aaron probeert haar in te tomen, maar dan doen ze samen een schokkende ontdekking. Toadie en Dee zitten op wolkjes, maar Toadie krijgt een realitycheck wanneer hij Elly een bezoek brengt in de gevangenis en ziet hoe wanhopig ze is. Naomi vindt het niet gemakkelijk om nog met Pierce samen te werken. Terese blijft op haar hoede voor Naomi.

Woensdag 8 december 2021 - aflevering 8368

Aaron denkt na over het voorstel van Claudia, maar besluit dan toch om Susan, Bea, David en Chloe in te lichten over haar voorstel. Claudia zelf neemt ondertussen drastische maatregelen om zich in te dekken. Toadie wacht vol spanning op nieuws over Elly's zaak.

Donderdag 9 december 2021 - aflevering 8369

Aaron, Bea, Susan en Chloe gaan op zoek naar Claudia. Ze vrezen dat ze samen met Aster op de vlucht is geslagen. In de gevangenis blijft Andrea Elly uitdagen. Wat is ze deze keer van plan? Toadie verdiept zich verder in Elly's rechtszaak en doet een schokkende ontdekking. Kan dit een keerpunt betekenen voor Elly?

Vrijdag 10 december 2021 - aflevering 8370

Terwijl Toadie voorbereidingen treft voor de vrijlating van Elly, bevindt zij zich in de gevangenis in een gevaarlijke situatie. Karl voelt zich buitengesloten wanneer hij ontdekt wat er zich heeft afgespeeld met Claudia en Aster. Hij snapt niet dat Susan het niet nodig vond om hem in te lichten en het komt tot een zware discussie tussen de twee. Hoe zal Elly reageren op het nieuws over Claudia en Shaun? Terwijl Shaun Aster veilig terugbrengt, geeft Claudia zichzelf aan bij de politie.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 16.40 (wisselend) uur bij VTM 2.



