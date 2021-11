'Neighbours': week 48 (2021) - PREVIEW

Ramsay Street is al meer dan dertig jaar de thuis van enkele Australische buren. En buren komen en gaan, maar Vlaanderen is de avonturen van alle bewoners trouw blijven volgen. Voor je dagelijkse portie drama stem je af op VTM 2. Wat gebeurt er deze week in 'Neighbours'? Een preview!

Maandag 29 november 2021 - aflevering 8361

Elly vreest dat Claudia Aster ook bij zich zal houden wanneer ze vrijkomt uit de gevangenis. Sheila is helemaal van slag wanneer ze denkt dat Gary de duif het loodje heeft gelegd. Kyle weet niet meer hoe hij haar het beste kan helpen. Na de problemen bij de heropening van het dakzwembad is Ned meer dan ooit overtuigd van wat hij wil: hij wil zijn droom najagen en kunstenaar worden. De communicatie tussen Susan en Karl verloopt nog steeds heel stroef en het komt tot een zware discussie.

Dinsdag 30 november 2021 - aflevering 8362

Toadie brengt de dag door met Dee en de kinderen. Dipi voelt er zich niet goed bij, maar Dee probeert haar gerust te stellen. Elly vangt een gesprek op tussen Andrea en een andere gevangene. Ze vreest dat Andrea iets van plan is en licht Toadie en Dee in bij hun volgende bezoek. Elly ontdekt vervolgens hoeveel macht Andrea binnen de gevanismuren heeft. Terwijl Karl zijn zorgen probeert te verdrinken, loopt hij een oude liefde tegen het lijf: Olivia Bell.

Woensdag 1 december 2021 - aflevering 8363

Nu ze niet langer kan rekenen op de steun van Andrea, krijgt Elly het zwaar te verduren in de gevangenis. Karl en Susan hebben een goed gesprek over de komst van Dee, maar een bezoek aan Elly drijft opnieuw een wig tussen het koppel. Met de mentale gezondheid van Sheila gaat het intussen van kwaad naar erger. Wanneer haar dochter Naomi onverwacht opduikt, lijkt haar dat in eerste instantie goed te doen, tot duidelijk wordt dat Naomi naar Erinsborough is afgezakt om haar moeder tot rede te brengen.

Donderdag 2 december 2021 - aflevering 8364

Bea heeft een aanvaring met Claudia en Karl vreest dat hiermee hun kans verkeken is om Aster te zien. Chloe probeert zoveel mogelijk te weten te komen over Claudia en haar plannen met Aster. De confrontatie tussen Susan en Sheila is heftig en beiden bereiken een emotioneel breekpunt. Zullen ze elkaar opnieuw in de armen kunnen sluiten? De spanning tussen Kyle en Roxy wekt de interesse van Naomi. Zij heeft ondertussen besloten om in Erinsborough te blijven en gaat op zoek naar werk.

Vrijdag 3 december 2021 - aflevering 8365

Naomi is in de wolken nadat ze Pierce tegen het lijf liep en hoopt stiekem op een romance. Ze is dan ook teleurgesteld wanneer ze verneemt dat hij getrouwd is met Chloe. Mackenzie is triest nu ze haar achttiende verjaardag moet vieren zonder haar ouders. De Rebecchi's proberen haar op te monteren. De verschillen tussen Harlow en Hendrix worden nog maar eens duidelijk op het verjaardagsfeestje van Mackenzie.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 16.40 (wisselend) uur bij VTM 2.



