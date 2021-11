'Neighbours': week 46 (2021) - PREVIEW

Ramsay Street is al meer dan dertig jaar de thuis van enkele Australische buren. En buren komen en gaan, maar Vlaanderen is de avonturen van alle bewoners trouw blijven volgen. Voor je dagelijkse portie drama stem je af op VTM 2. Wat gebeurt er deze week in 'Neighbours'? Een preview!

Maandag 15 november 2021 - aflevering 8352

De Kennedy's zijn in shock na de beslissing van de rechtbank om de voogdij over Aster over te dragen aan Claudia. Ook Elly is compleet van slag na het nieuws over de zaak en kan haar hart enkel luchten bij Andrea. Claudia stelt ondertussen strikte regels op wat betreft het bezoekrecht voor Susan en Karl. Susan wil hier tegenin gaan, maar Karl is van mening dat ze Claudia beter even haar zin kunnen geven.

Dinsdag 16 november 2021 - aflevering 8353

Elly begint te vermoeden dat Andrea iets van plan is dat gevolgen zal hebben voor Toadie en Dee. Die laatste probeert Toadie ondertussen even op andere gedachten te brengen door met hem te gaan vissen. Susan neemt het advies van Karl dan toch ter harte en probeert de plooien glad te strijken met Claudia. Wat later is Mackenzie er getuige van hoe een breekbare Susan haar hart lucht bij Terese. Ze raadt Susan aan om hulp te zoeken.

Woensdag 17 november 2021 - aflevering 8354

Na hun kus lopen Dee en Toadie met hun hoofd in de wolken, maar Kyle brengt daar onbewust verandering in wanneer hij Toadie om raad vraagt en Sonya ter sprake komt. Is Toadie klaar om vooruit te gaan met zijn leven? Dipi denkt er ondertussen het hare van. Terese geeft Ned de opdracht om de heropening van het dakzwembad te regelen. Roxy maakt zich zorgen om Sheila. Kyle deelt haar bezorgdheid echter niet en het komt tot een aanvaring tussen de twee.

Donderdag 18 november 2021 - aflevering 8355

Ned voelt de druk om te presteren, terwijl Paul en Pierce elk hun eigen ideeën aan hem proberen op te dringen. Na een brainstormsessie bedenkt hij een plan dat iedereen wel ziet zitten, behalve Paul. Kyle heeft een nieuwe date met Ms Quince, tot groot ongenoegen van Roxy. Hendrix en Harlow raden haar aan om het niet aan haar hart te laten komen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Kyle begint zich nu toch ook zorgen te maken om Sheila. Had Roxy gelijk?

Vrijdag 19 november 2021 - aflevering 8356

Elly vreest dat Claudia Aster ook bij zich zal houden wanneer ze vrijkomt uit de gevangenis. Sheila is helemaal van slag wanneer ze denkt dat Gary de duif het loodje heeft gelegd. Kyle weet niet meer hoe hij haar het beste kan helpen. Na de problemen bij de heropening van het dakzwembad is Ned meer dan ooit overtuigd van wat hij wil: hij wil zijn droom najagen en kunstenaar worden. De communicatie tussen Susan en Karl verloopt nog steeds heel stroef en het komt tot een zware discussie.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 16.40 (wisselend) uur bij VTM 2.



