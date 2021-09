'Neighbours': week 38 (2021) - PREVIEW

Ramsay Street is al meer dan dertig jaar de thuis van enkele Australische buren. En buren komen en gaan, maar Vlaanderen is de avonturen van alle bewoners trouw blijven volgen. Voor je dagelijkse portie drama stem je af op VTM 2. Wat gebeurt er deze week in 'Neighbours'? Een preview!

Maandag 20 september 2021 - aflevering 8312

Paul doet een verrassende ontdekking: de catfish van Jane blijkt Mannix te zijn! Hij geeft toe dat hij Jane heeft opgelicht, maar dat enkel en alleen heeft gedaan om Paul een hak te zetten. Paul staat vervolgens voor een dilemma. Toadie twijfelt of hij de trouwjurk van Sonya wel in de expo wil. Aaron plant een afscheidsetentje voor Mark, die opnieuw aan het werk moet in Adelaide. Mark nodigt Paige uit, die een schokkende onthulling doet aan David.

Dinsdag 21 september 2021 - aflevering 8313

Toadie aanvaardt de excuses van Roxy en biedt haar zelf ook zijn excuses aan. De familie wil de dood van Sonya herdenken, maar dat ziet Toadie niet zitten. Hij wil liever thuisblijven. Susan en Karl betwijfelen echter of dat wel een goed idee is. De komst van Prue baart Harlow zorgen. Gary besluit een barbecue te organiseren. Vertelt Prue de waarheid over haar terugkeer? Er hangt spanning in de lucht wanneer Hendrix en Harlow elkaar tegen het lijf lopen.

Woensdag 22 september 2021 - aflevering 8314

Kyle, Sheila en Harlow zijn in shock wanneer blijkt dat Gary en Prue zich verloofd hebben. Finn raakt van slag door een telefoontje van zijn vader. Hij onthult aan zijn videodagboek dat hij zich zijn tijd in Colombia herinnert. Bea merkt dat er iets aan de hand is met Finn en probeert hem op te vrolijken. Lucy heeft twijfels over Mark.

Donderdag 23 september 2021 - aflevering 8315

Finn is vastberaden om de locatie van de kluis te weten te komen en overhaalt David om hem te vergezellen naar de gevangenis, waar ze een bezoek brengen aan Harry Sinclair. Finn is ervan overtuigd dat hij weet waar de kluis zich bevindt. Hendrix wil weten waar hij staat na zijn kus met Harlow. Lucy en Mark genieten van elkaar, maar heeft hun relatie wel kans op slagen?

Vrijdag 24 september 2021 - aflevering 8316

Mark en Lucy genieten van hun tijd samen, maar denken ook na over de toekomst. Zien ze een langeafstandsrelatie wel zitten? Finn wordt geconfronteerd met zijn verleden wanneer hij de kluis opent. Karl en Susan maken zich zorgen, maar Finn stelt hen gerust. Maar is hij wel eerlijk?

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 17.30 uur bij VTM 2.

