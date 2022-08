'Neighbours': week 34 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 22 augustus - aflevering 8540

Dipi veronderstelt dat Shane het voor haar zal opnemen, maar komt bedrogen uit wanneer hij openlijk Amy steunt. Dipi besluit daarop om een paar dagen met Jay naar Sydney te trekken. Zal ze de relatie van Shane en Amy leren aanvaarden? Toadie wil Ned bedanken voor zijn hulp.

Dinsdag 23 augustus 2022 - aflevering 8541

Levi, Kyle en Roxy maken zich zorgen wanneer Bea plots onwel wordt. Wanneer Aaron en David hun kindje voor het eerst te zien krijgen op de echografie, besluiten ze Nicolette het voordeel van de twijfel te geven. Jane wil meer betrokken zijn bij de baby. Nicolette wil het goedmaken met Chloe, maar krijgt het deksel op de neus. Woensdag 24 augustus 2022 - aflevering 8542

Het leven van Bea hangt aan een zijden draadje. David en Karl zetten alles op alles om haar te redden, maar hebben het raden naar wat er exact aan de hand is. Roxy en Kyle haasten zich naar het ziekenhuis. Zullen ze alles opbiechten? Nicolette krijgt goed nieuws van haar advocaat. Chloe krijgt een andere kijk op de zaak. Donderdag 25 augustus 2022 - aflevering 8543

Jane krijgt hulp uit onverwachte hoek. Nicolette is opgelucht wanneer Chloe eindelijk toenadering zoekt. Haar vreugde is echter van korte duur wanneer Chloe eist dat ze vanaf nu geen geheimen meer voor haar heeft. Zal ze de waarheid omtrent het uitkomen van de affaire tussen Pierce en Dipi opbiechten? Paul plaagt Toadie over zijn nieuwe date. Vrijdag 26 augustus 2022 - aflevering 8544

Aaron en David ontdekken dat Brent zich schuilhield in hun schuur. Ze zoeken toenadering, maar hij zet het op een lopen. Aaron en David maken zich zorgen en gaan hem achterna. Terese wordt geconfronteerd met een uitspraak uit het verleden. Paul heeft een rotdag. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 15.00 uur (wisselend) bij VTM 2.

