'Neighbours': week 33 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 15 augustus - aflevering 8535

Yashvi is vastberaden om Kane op te sporen. Hendrix, Paul en Terese maken zich ondertussen zorgen om Harlow, van wie ze al een tijdje niets meer hebben gehoord. Zit Kane hier voor iets tussen? Net zoals Hendrix moet ook Nicolette de gevolgen dragen van haar interactie met Kane. Aaron en David stellen hierdoor hun co-ouderschap met haar opnieuw in vraag.

Dinsdag 16 augustus 2022 - aflevering 8536

Harlow heeft nog steeds niets van zich laten horen en de paniek slaat toe. Nicolette oppert het idee om bij de andere blackjackspelers aan te spreken, maar de vraag rest of dit wel een goed idee is en ze zichzelf hiermee niet in gevaar brengt. Door een opmerking van Roxy ontdekt Kyle de oorzaak van de vergiftiging van 'Best Dish of Erinsborough'-jurylid Jacinta. Woensdag 17 augustus 2022 - aflevering 8537

Sheila voelt zich schuldig en wil zich excuseren bij Des, Jane en Clive. Kyle zit in de finale van 'Best Dish of Erinsborough', maar denkt erover na om zich terug te trekken. Amy voelt zich uitgesloten nu Dipi en Shane volledig gefocust zijn op Jay. Donderdag 18 augustus 2022 - aflevering 8538

Terwijl Harlow bekomt van haar ontvoering, denkt ze na over hoe het nu verder moet met Hendrix. Paul en Terese hopen ondertussen dat ze hem de deur wijst. Mackenzie duikt in het verleden van Amy en gaat ten rade bij Hawke Airlines. Vrijdag 19 augustus 2022 - aflevering 8539

De breuk met Harlow komt hard aan bij Hendrix en hij neemt een beslissing over zijn toekomst. Jay en Mack groeien naar elkaar toe, maar iets dreigt hun geluk te dwarsbomen. De spanning tussen Dipi en Amy bereikt een hoogtepunt. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 15.00 uur (wisselend) bij VTM 2.

