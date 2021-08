'Neighbours': week 31 (2021) - PREVIEW

Vlaanderen stemt al jaren dagelijks af op de avonturen van de Australische buren van Ramsay Street. Wat gebeurt er deze week in de levens van Susan, Karl, Toadie, de Brennans en Paul en Terese? Je ziet het op VTM 2, de preview lees je hier!

Maandag 2 augustus 2021 - aflevering 8277

Shane is woedend op Dipi en wanneer Sheila hem en Roxy vervolgens aparte werkroosters geeft, houdt hij Dipi hiervoor verantwoordelijk. Maar Sheila maakt hem duidelijk dat zij de beslissing genomen heeft, en niet op vraag van Dipi. Shane beseft dat hij te ver is gegaan. Zal hij het goed kunnen maken met Dipi? Elly voelt zich nog steeds niet helemaal thuis in nummer 32. Susan mist Elly ook, maar is wel blij dat ze zich houdt aan de afspraak om afstand te nemen van Finn. David en Aaron zorgen echter voor een ontmoeting tussen beiden.

Dinsdag 3 augustus 2021 - aflevering 8278

Chloe probeert te bewijzen dat ze geschikt is om Lassiters te leiden, maar door de lange werkdagen heeft ze nog amper tijd voor Pierce. Hendrix is onder de indruk van hoe Chloe de zaken aanpakt en wanneer ze een deel van een financieel rapport kwijtraakt, biedt hij haar zijn hulp aan. Susan wijst Elly en Finn afzonderlijk terecht na hun ontmoeting. Elly geeft toe dat ze Finns hulp mist bij de verzorging van Aster, maar belooft nogmaals om afstand te zullen houden. Finn probeert zich ondertussen te focussen op Bea.

Woensdag 4 augustus 2021 - aflevering 8279

Bea is verward door de vraag van Finn. Wat zal ze antwoorden? Elly worstelt met het moederschap en het vele slaaptekort. David en Aaron stellen voor om een dag op Aster te passen en dat doet haar duidelijk goed. Hendrix voelt zich schuldig nadat hij het fototoestel van Chloe gestolen heeft en biecht zijn daad op aan Karl, die hem verplicht om het toestel zo snel mogelijk terug te brengen. Maar Chloe betrapt hem op heterdaad en licht Pierce in, die zijn zoon vervolgens een flinke uitbrander geeft. Het laat Hendrix niet onberoerd.

Donderdag 5 augustus 2021 - aflevering 8280

Pierce en Hendrix bereiden zich voor op de komst van Lisa. Pierce is bang dat zijn ex zijn relatie met zijn zoon weer helemaal om zeep zal helpen. Hendrix excuseert zich bij Chloe, die zijn excuses aanvaardt maar hem wel dwingt om na te denken over zijn daden. Paul is jarig, maar heeft geen zin om dit te vieren. Terese wil dit echter niet zomaar laten passeren en organiseert een familiebrunch. Paul ontvangt een mysterieus pakket.

Vrijdag 6 augustus 2021 - aflevering 8281

Harlow is teleurgesteld in Prue, die haar e-mails nog steeds niet beantwoord heeft. Gary probeert haar op te beuren. Hendrix weigert te praten met Pierce en Lisa, en reageert zijn woede af op de Kennedys. Karl en Susan proberen hem te kalmeren en ook Harlow wijst hem terecht.

