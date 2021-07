'Neighbours': week 28 (2021) - PREVIEW

Vlaanderen stemt al jaren dagelijks af op de avonturen van de Australische buren van Ramsay Street. Wat gebeurt er deze week in de levens van Susan, Karl, Toadie, de Brennans en Paul en Terese? Je ziet het op VTM 2, de preview lees je hier!

Maandag 12 juli 2021 - aflevering 8262

De dokters bereiden David voor op de transplantatie. Voor zijn vrienden en familie wordt het ondertussen bang afwachten. Maar eerst wil Harlow kennismaken met haar vader, ondanks de tegenkanting van Paul. Amy is vastberaden om het geheim van Jimmy tot op de bodem uit te spitten, maar is wel bang voor wat ze zal ontdekken.

Dinsdag 13 juli 2021 - aflevering 8263

Terwijl de politie een klopjacht houdt op Robert, twijfelen Toadie en Chloe of ze het kerstconcert wel kunnen laten doorgaan. David vecht ondertussen voor zijn leven en Harlow voelt zich verantwoordelijk voor de daden van haar vader. Roxy moet een belangrijke belissing nemen en gaat te rade bij Shane, die haar erop wijst dat de tijd dringt. Elly moet bevallen. Zal ze tijdig in het ziekenhuis geraken?

Woensdag 14 juli 2021 - aflevering 8264

Robert is nog steeds spoorloos en het leven van David hangt aan een zijden draadje. Harlow besluit zelf op zoek te gaan naar haar vader. Zal ze hem op tijd vinden? Haar traumatische bevalling heeft Elly en Finn dichter bij elkaar gebracht. Maar hoe zal Bea hierop reageren?

Donderdag 15 juli 2021 - aflevering 8265

Er hangt spanning in de lucht tussen Finn en Elly, waarop Finn zich luidop begint af te vragen of ze misschien toch iets voor hem zou kunnen voelen. Elly zelf ziet als kersverse mama echter geen ruimte in haar leven voor een nieuwe relatie. Tussen Chloe, Pierce en Hendrix blijft er een gespannen sfeer hangen. Amy biecht aan Kyle op dat ze erover nadenkt om voor Jimmy naar New York te verhuizen. Hoe zal hij op het nieuws reageren?

Vrijdag 16 juli 2021 - aflevering 8266

In The Waterhole wordt een uitbundig nieuwjaarsfeestje gehouden. Chloe wordt door een van de buren gewezen op een gemaakte belofte. Yashvi is jaloers wanneer Ned iets te veel interesse toont in een onbekende jongedame. Kyle wordt verscheurd door verdriet nadat Amy hun relatie verbrak, maar hij besluit voorlopig te zwijgen tegen Gary en Sheila. Toadie heeft het moeilijk en zoekt steun bij Kyle.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag omstreeks 18.00 uur bij VTM 2.

