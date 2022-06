'Neighbours': week 26 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 27 juni - aflevering 8500

Om hen gerust te stellen bezorgt Nicolette haar medische gegevens aan Aaron en David. Chloe dringt er vervolgens bij de heren op aan om zo snel mogelijk een beslissing te nemen. Jane uit haar twijfels. Dipi is verbijsterd wanneer Pierce haar vertelt dat hij nog steeds van Chloe houdt en geen toekomst met haar samen ziet.

Dinsdag 28 juni 2022 - aflevering 8501

Jane besluit haar twijfels opzij te zetten en Nicolette openlijk te steunen in haar beslissing om Aaron en David te helpen. Tussen Audrey en Toadie hangt er spanning in de lucht en dat ontgaat ook Susan niet. Karl doet ondertussen een ontdekking over Audrey. Zal hij de confrontatie met haar aangaan?

Woensdag 29 juni 2022 - aflevering 8502

David heeft bedenkingen bij de gang van zaken van de voorbije avond. Nicolette doet een bekentenis bij Jane waardoor David en Aaron niet anders kunnen dan Paul in te lichten. Roxy en Sheila proberen Terese te overhalen om Bea opnieuw te laten optreden in The Waterhole. Sheila is woedend wanneer Levi Nathan meebrengt naar het optreden.

Donderdag 30 juni 2022 - aflevering 8503

Pierce licht Hendrix in over zijn beslissing om naar Sydney te verhuizen en vraagt hem om mee te gaan. Hendrix staat hier niet voor te springen, waarna Pierce hem duidelijk maakt dat als hij in Erinsborough blijft, hij op eigen benen zal moeten staan. Bea wordt verscheurd door haar gevoelens voor Levi en Nathan. Shane vreest dat ook Dipi Erinsborough zal verlaten.

Vrijdag 1 juli 2022 - aflevering 8504

Hendrix staat voor grote veranderingen in zijn leven nu hij zijn eigen boontjes zal moeten doppen. De Kennedys verwelkomen hem met open armen, maar stellen meteen ook enkele huisregels op. Chloe en Pierce nemen afscheid. Chloe raakt in de war wanneer Pierce haar nogmaals waarschuwt voor Nicolette.

