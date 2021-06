'Neighbours': week 24 (2021) - PREVIEW

Vanaf nu zie je de belevenissen in Ramsay Street op VTM 2. En het verhaal gaat verder waar het op En is gestopt. De vaste afspraak met onze Australische vrienden is voortaan rond 17.45 uur. Benieuwd wat er deze week gebeurt? Lees de preview!

Maandag 14 juni 2021 - aflevering 8242

Prue betrapt Terese op het drinken van alcohol. Terese doet het voorval af als een eenmalige misstap, maar Prue gelooft haar niet en is vastbesloten dit in haar voordeel te gebruiken. Amy staat voor een dilemma: partij kiezen voor haar vader of voor haar vriend? Ze lucht haar hart bij Elly. Prue wacht het antwoord van Harlow niet af en boekt alvast vliegtickets naar Londen.

Dinsdag 15 juni 2021 - aflevering 8243

Prue en Harlow bereiden hun vertrek voor, maar Prue heeft haar nog steeds niet de waarheid vertelt. Alle buren komen samen om afscheid te nemen. Terwijl Prue en Harlow zich richting luchthaven begeven, doen Gary en Amy een schokkende ontdekking. Zullen ze op tijd op de luchthaven geraken om Harlow te redden? Aaron en David krijgen ruzie wanneer Aaron open kaart speelt. Amy krijgt twijfels over haar relatie met Kyle nu hij amper nog tijd heeft voor haar.

Woensdag 16 juni 2021 - aflevering 8244

Terese is als eerste ter plaatse na het ongeluk van David en is helemaal in shock. Paul vraagt zich af wat ze daar zo laat nog deed. Heeft zij David omvergereden? In het ziekenhuis zetten de artsen ondertussen alles op alles om het leven van David te redden. Karl licht vrienden en familie in over het ongeluk. Aaron voelt zich schuldig omdat ze door hem ruzie hadden. Kyle wil het goedmaken met Amy dus roept Toadie de hulp van Shane in, maar daar is Dipi niet mee opgezet. Wanneer zij en Kyle een ritje willen gaan maken met de wagen, merkt Amy een kapotte lamp op.

Donderdag 17 juni 2021 - aflevering 8245

Paul zit in een tweestrijd. Hij wil er zijn voor David, maar ook Terese heeft zijn hulp meer dan ooit nodig. Om Paul te ontlasten richt Terese zich tot Susan, die haar aanraadt om zich als afleiding op haar werk te storten. Dipi maakt zich zorgen over de afstand tussen haar en Shane en praat hierover met Gary. David ontwaakt, maar kan zich niets meer herinneren over het ongeval. Kyle komt tot het besef dat hij verantwoordelijk is voor het ongeval en geeft zich aan bij de politie.

Vrijdag 18 juni 2021 - aflevering 8246

Paul eist dat Kyle zijn actie stopzet, anders zal hij er persoonlijk voor zorgen dat Kyle het zich voor de rest van zijn leven zal beklagen. Amy heeft een openhartig gesprek met haar vader. David heeft dringend een leverdonor nodig, maar niemand van de familie blijkt een match te zijn. Ned start met therapiesessies om zijn woede onder controle te krijgen. Een bezoek aan David en Aaron brengt nare herinneringen naar boven bij Ned.

'Buren', van maandag tot vrijdag omstreeks 17.45 uur bij VTM 2.

