'Neighbours': week 23 (2022) - PREVIEW

Maandag 6 juni - aflevering 8485

Chloe en Hendrix zijn in shock door het voorstel van Pierce. Jane ziet Dipi samen met een man, maar gaat ervanuit dat het Shane is. Het wordt Pierce te heet onder de voeten en hij besluit dat het tijd is om zijn affaire met Dipi stop te zetten. Harlow is nog steeds kwaad op Hendrix, maar het nieuws dat hij mogelijks gaat verhuizen doet haar beseffen dat ze geen tijd meer wil verspillen.

Dinsdag 7 juni 2022 - aflevering 8486

Ned is in shock wanneer hij ontdekt wat Yashvi met zijn schilderij van Scarlett heeft gedaan. Om Levi en Sheila te helpen, spoort Kyle een van Levi's belagers op. Niet iedereen is het er echter mee eens dat dat een goed idee is. Bea trekt haar stoute schoenen aan en vraagt Levi mee uit, maar ze krijgt niet de reactie waarop ze gehoopt had.

Woensdag 8 juni 2022 - aflevering 8487

Richie en Mackenzie zijn klaar voor de volgende stap in hun relatie, althans dat denken ze. Wanneer puntje bij paaltje komt, panikeert Mackenzie en wordt de stress haar teveel. Levi wil zijn kans wagen bij Bea, maar zij heeft ondertussen de knappe Nathan leren kennen. Heeft hij zijn kans verkeken?

Donderdag 9 juni 2022 - aflevering 8488

Nicolette betrapt Dipi op een leugen. Staat ze op het punt om het geheim van haar en Pierce te onthullen? Roxy raadt Mackenzie aan om eerlijk te zijn tegen Richie en hem de waarheid te vertellen over haar angsten en twijfels.

Vrijdag 10 juni 2022 - aflevering 8489

Shane heeft een verrassing voor Dipi, maar zij laat op zich wachten, tot grote teleurstelling van Shane. Chloe kijkt uit naar haar etentje met Pierce. Nog voor Nicolette de waarheid kan vertellen aan Chloe, duikt Aaron op.

