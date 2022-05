'Neighbours': week 19 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag d place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama n een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 9 mei - aflevering 8465

Ned gaat Scarlett achterna, maar traumatische herinneringen dreigen hem tegen te houden. Zal hij haar kunnen stoppen? Levi en Yashvi starten een zoektocht naar Ned, maar doen ondertussen schokkende vaststellingen.

Dinsdag 10 mei 2022 - aflevering 8466

Ned wordt ondervraagd door de politie nadat ze een bebloed palletmes hebben aangetroffen alsook bloedsporen in de koffer van zijn wagen. Ned kan zich echter niets herinneren. Levi, Paul en Roxy twijfelen ondertussen ook steeds meer aan de oprechtheid van Ned. Woensdag 11 mei 2022 - aflevering 8467

Nicolette is niet opgezet met haar onverwachte bezoeker en probeert te vermijden dat Audrey te veel van hun verleden onthult aan Aaron en David. Zij zijn echter heel nieuwsgierig. Chloe probeert de band met Pierce aan te halen, maar haar gedachten dwalen al gauw weer af naar Nicolette. Donderdag 12 mei 2022 - aflevering 8468

Nicolette wijst Pierce in het bijzijn van Chloe terecht nadat hij Audrey lastigviel. Chloe is geschokt, waarna het nog maar eens tot een aanvaring komt tussen haar en Pierce. Dipi excuseert zich bij Shane, maar zet steeds meer vraagtekens bij haar leven. Vrijdag 13 mei 2022 - aflevering 8469

Na hun nacht samen besluiten Dipi en Pierce om er definitief een punt achter te zetten en zich te focussen op hun relaties. Clive probeert de band met Sheila aan te halen, maar zij blijft afstand houden. Hij besluit de hulp van Kyle in te roepen. Susan stelt haar eisen ten opzichte van Karl en Jane. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 15.00 uur (wisselend) bij VTM 2.

