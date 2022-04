'Neighbours': week 15 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 11 2022 - aflevering 8445

Dax houdt Susan, Mackenzie, Yashvi en Richie gegijzeld en dreigt ermee Susan iets aan te doen als iemand een poging waagt om te ontsnappen. Ondertussen belanden ook Paul, Harlow en Hendrix in de chaos. Dipi en Toadie zijn geschokt wanneer Shane plots opdaagt. Hij blijkt zichzelf ontslagen te hebben uit het ziekenhuis. Bea, Sheila en Kyle treffen Levi aan terwijl hij een aanval heeft.

Dinsdag 12 april 2022 - aflevering 8446

Shane wil in Erinsborough aan zijn herstel werken zodat hij zich kan bewijzen ten opzichte van zijn familie. Op aanraden van Susan geeft Dipi hem het voordeel van de twijfel, maar ze maakt hem wel duidelijk dat dit zijn allerlaatste kans is. Nu zijn geheim aan het licht is gekomen, kan Levi ook op het politiekantoor zijn gezondheidstoestand niet langer verzwijgen. Ned komt alweer in de verleiding. Woensdag 13 april 2022 - aflevering 8447

Shanes afhankelijkheid van Roxy baart Kyle steeds meer zorgen. Hij vraagt haar om wat afstand te nemen. Chloe voelt de druk van Pierce om hun toekomst samen uit te stippelen en is overrompeld wanneer hij voorstelt om te verhuizen. Chloe doet vervolgens een bekentenis aan Nicolette. Donderdag 14 april 2022 - aflevering 8448

Nicolette ziet hoe gestrest Chloe is en stelt haar voor om samen een wandeling te maken. Het doet haar duidelijk goed, maar dan krijgt Chloe plots stekende pijnen. Mackenzie heeft nieuwe inzichten gekregen en besluit Harlow en Hendrix te vergeven. En ook Richie hoopt op een hereniging. Hendrix voelt zich schuldig ten opzichte van Toadie. Vrijdag 15 april 2022 - aflevering 8449

Pierce krijgt telefoon van een paniekerige Chloe, die vreest dat er iets mis is met hun baby. Shane probeert zijn huwelijk met Dipi te redden. Om meer tijd met haar te kunnen doorbrengen stelt hij voor om haar te helpen bij Harold's, maar dat verloopt niet zoals verwacht. Toadie confronteert Rose met de beschuldigingen van Hendrix. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 15.00 uur (wisselend) bij VTM 2.

