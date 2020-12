Nathalie Meskens kruipt in de huid van vriendin Ruth Beeckmans in 'RIP 2020'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Op woensdag 2 december om 20.40 uur staat bij VTM de tweede aflevering van 'RIP 2020' op het menu, de comedyshow van Guga Baúl, Nathalie Meskens, Ruth Beeckmans en Jonas Van Geel.

De eerste aflevering werd reeds bekeken door 788.879 mensen (live +5), goed voor een marktaandeel van 31,1% (VVA 18-54).

In de tweede aflevering van 'RIP 2020' gaan Guga, Nathalie, Ruth en Jonas opnieuw op zoek naar de onderwerpen, personen, gebeurtenissen en TV-programma’s die ons wél hebben doen lachen in dit rampjaar.

In 2020 kregen we eindelijk een nieuwe regering. Opmerkelijke afwezige was Kristof Calvo (Jonas). Ondanks zijn harde voorbereidende werk viel hij uit de boot voor een ministerpost. 'RIP 2020' deelt een exclusieve kijk achter de schermen van de formatie.

Ruth wordt geconfronteerd met haar spiegelbeeld wanneer Nathalie de presentatie van 'Snackmasters' overneemt. Roger Van Damme (Guga) en Marcelo Ballardin (Jonas) nemen het tegen elkaar op in een speciale Sint-editie van het programma.

Jonas kruipt eveneens in de huid van minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke op een breaking persconferentie waar de man die met de glimlach alles verbiedt, nieuwe maatregelen afkondigt.

En 2020 was ook het jaar dat onze hitlijsten geteisterd werden door opvallend veel hits uit Nederland. Op woensdag 2 december brengen Suzanne (Nathalie) & Freek (Jonas) featuring Tourist LeMC (Guga) hun nieuwe single 'Kleffe Hits Uit Nederland' live op het podium van de stadsschouwburg van Mechelen waar 'RIP 2020' wordt opgenomen.

'RIP 2020', woensdag 2 december om 20.40 uur bij VTM.