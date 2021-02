Nathalie en Dennis zijn laatste trouwers in 'Blind Getrouwd'

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Veerle en Sven zijn het eerste 50-plus koppel van 'Blind Getrouwd' en maken zich klaar voor hun fotoshoot. Ondertussen gieren de zenuwen nog door het lijf van Nathalie en Dennis.

Zij hebben elkaar nog niet gezien maar daar komt in de derde aflevering van 'Blind Getrouwd' verandering in op zondag 28 februari om 19.55 uur bij VTM. De aflevering van vorige week haalde 908.000 kijkers en was zo goed voor 41% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld).

Nathalie wil zo graag opkijken naar haar man, maar dat is met haar 1m84 niet zo eenvoudig. Het mag nu ook écht gaan beginnen voor haar: 'Dit is zo het eerste moment, vlak voor je naar binnen gaat, dat ge u even helemaal alleen voelt. En dat seconden uren lijken te duren. Dan denkt ge ok, nu mag het vooruit gaan, nu wil ik gewoon naar binnen gaan en zien wie er op mij aan het wachten is.' Binnen in de trouwzaal staat Dennis ook vol ongeduld te wachten. Benieuwd of deze bruidegom van 1m95 bij Nathalie in de smaak zal vallen.

Sven en Veerle vieren hun huwelijk met dichte vrienden, familie en hun drie kinderen. En die familie-uitbreiding doet Veerle alvast deugd: 'Het zijn echt drie leuke miekes. Dat is heerlijk om te zien. Ik ben ook zeer verheugd dat Sven zo ne 'family man' is, dat zijn alleen maar pluspunten.' Sven wil ook een duidelijk statement maken met zijn nummerkeuze voor de openingsdans. Terwijl 'Dat ik van je hou' van de Nederlandse cabaretière Claudia De Breij door de feestzaal klinkt, toont Sven zich van zijn gevoeligste kant.

Nog voor Nathalie en Dennis aan hun openingsdans kunnen beginnen, wordt 'Bompa Rots' onwel en komt zo ongewild in het middelpunt van de belangstelling te staan op het trouwfeest van zijn eigen kleindochter. De ziekenwagen komt er aan te pas en bompa wordt afgevoerd naar het ziekenhuis. Het valt Nathalie meteen op hoe zorgzaam haar man Dennis is: 'Hij is bij mij gebleven en heeft aangevoeld van 'kan ik hier iets doen of neem ik best afstand'? Maar hij is aan mijn zijde blijven staan en heeft er toch voor gezorgd dat alles in orde was met mij.' Het koppel danst alsnog de openingsdans maar met hun gedachten zitten ze begrijpelijk elders.

Nu iedereen getrouwd is, kunnen de wittebroodsweken beginnen. De koppels vertrekken op honeymoon naar het zonnige Kreta. Eén week genieten van de rust, van het mooie weer en vooral van elkaar. Op weg naar het hotel breekt Candice al meteen het ijs: 'Ik heb een sexy badpak bij. Dus als het wat plat wordt tussen ons, breng ik er zo terug wat sex appeal in.' Marijn lacht: 'Dus ik weet dat het wat zwak begint te worden als gij dat badpak aandoet.' Of het badpak nodig is?

'Blind Getrouwd', zondag 28 februari om 19.55 uur bij VTM.