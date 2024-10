Natalia duikt op als geheime koper in 'Stukken van Mensen'

Zaterdag start het gloednieuwe seizoen van 'Stukken van Mensen' op Play4 en ook dit seizoen liggen er weer kapers op de kust voor de dealers. Bij elk stuk kan er een geheime koper op de loer liggen, en dat is in de eerste aflevering al meteen een feit.

De dealers krijgen concurrentie van een zeer straffe madam en geheime koper genaamd Natalia Druyts. Zij gooit haar charmes in de strijd voor een originele poster van de James Bond film Dr. No die bovendien gesigneerd is door twee bondgirls.

Benoït uit Oostende is een fervent verzamelaar van James Bond en hij zal proberen om een zo hoog mogelijke prijs te krijgen voor de felbegeerde affiche. 'Ik ben ook grote fan van James Bond', opent Natalia. 'Achttien jaar geleden ben ik beginnen zoeken naar posters op eBay. Mijn papa is nu dertien jaar geleden overleden, en vroeger keken wij samen naar alle James Bond-films. Dat brengt mij altijd een beetje terug naar die tijd, dat is nostalgie.' Maar haar openingsbod van €900 wordt niet warm onthaald door Benoït. En als hij zegt dat hij een bedrag van €2.000 voor ogen heeft, moet Natalia toch even slikken.

'Stukken van Mensen', zaterdag 12 oktober om 21.05 uur op Play4 en GoPlay.