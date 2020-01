'Naked and Afraid XL' op Discovery

Dertien oud-deelnemers van 'Naked and Afraid' gaan opnieuw het avontuur aan en proberen 40 dagen te overleven in de Zuid-Afrikaanse savanne. Dit terwijl zij op de hielen worden gezeten door hongerige leeuwen, hyena's, en krokodillen.

In drie groepen worden zij afgezet op verschillende locaties en dan begint het echte werk: overleven! Zo vallen er in de eerste aflevering al enkele deelnemers af, omdat zij het survivallen niet onder de knie hebben, en worden drie vrouwelijke deelnemers aangevallen door agressieve muggen. Het bouwen van onderdak is ook een van de overlevingstechnieken, want ze moeten zichzelf toch veilig zien te stellen in de wildernis. Maar is hun onderkomen veilig genoeg? Ziektes, verwondingen en gevaarlijke beesten zijn slechts enkele van de problemen waar de deelnemers mee te maken krijgen. 'Naked and Afraid XL' bestaat uit bloed, zweet maar vooral veel tranen!

'Naked and Afraid XL', vrijdag 10 januari om 20.30 uur op Discovery.