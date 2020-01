'Nachtwacht' is terug op Canvas

Drie gasten. Een uitdagende stelling over een belangwekkende kwestie. En Jan Leyers. Met die ingrediŽnten probeert 'Nachtwacht' klaarheid te scheppen en uitwegen te vinden temidden van de stortvloed aan problemen en opinies die we vandaag over ons heen krijgen.

Op maandag 27 januari is het precies 75 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd. Maar niet alleen daarom is de Holocaust dezer dagen erg actueel. Daarover gaat het in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'Nachtwacht'.

Nico Wouters staat aan het hoofd van Cegesoma, een afdeling van het Rijksarchief die zich met de wereldoorlogen bezighoudt. Hij heeft dus een belangrijke stem in het debat over de oorlog en de jodenvervolging. En hij steekt zijn nek ver uit. Op een moment dat het antisemitisme oprukt en kritiek op het officiële discours rond de Holocaust taboe is, zegt hij: 'De manier waarop we met de Holocaust omgaan is te eenzijdig en werkt het antisemitisme net in de hand.'

We maken er volgens hem een eenzijdig verhaal van Goed en Kwaad van, waardoor de andere slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op de achtergrond verdwijnen en het moeilijker wordt om een volledig inzicht te krijgen in wat er gebeurd is. Bovendien werkt die nadruk op de Holocaust duidelijk niet als wapen in de strijd tegen het antisemitisme.

Nico Wouters gaat in debat met André Gantman, politicus en vooraanstaand woordvoerder van de joodse gemeenschap, en met Annemiek Gringold, curator van het Amsterdamse Sjoa-museum.

Jan Leyers leidt het gesprek in goede banen.

Terug van weggeweest

Begin vorig jaar maakte Canvas na meer dan vijftien jaar een nieuwe reeks van 'Nachtwacht', en het programma heroverde meteen zijn positie als uitgelezen plek voor diepgravende discussies. Paul De Grauwe toonde aan hoe miljonairs nog altijd te weinig bijdragen aan de samenleving. Overheidsmanager Frank Van Massenhove fileerde de besluiteloosheid en bemoeizucht van onze politici. Economist Brent Bleys stelde een plan voor om het klimaat te redden door onze economie te hervormen. En al was er een bisschop nodig om de islamitische kemphanen Assita Kanko en Othman El Hammouchi uit mekaar te houden, toch slaagde 'Nachtwacht' erin om een baken van beschaafd debat te blijven in deze gepolariseerde tijden.

We zijn een jaar verder en de verwarring in de media en in de samenleving is er niet minder op geworden. De problemen die op ons afkomen lijken alsmaar groter, en hoe meer politici, experts en drukkingsgroepen er hun mening over geven, hoe minder eenvoudig de oplossingen lijken. De behoefte aan diepgang en aan inspirerende voorstellen is groter dan ooit. En dus komt 'Nachtwacht' terug.

