MXGP en MX2 weer van start op Play Sports

Voor motorsportfans staat zondag 8 maart opnieuw met stip in de agenda. Dan gaat immers het nieuwe MXGP- en MX2-seizoen 2026 van start. En zoals de voorbije jaren valt alles LIVE & EXCLUSIEF te volgen op Play Sports.

Ook dit seizoen kan je bij Play Sports genieten van de volledige MXGP- en MX2-kampioenschappen, goed voor 19 grands prix, met daarnaast uiteraard ook de prestigieuze Motorcross der Naties.

Het seizoen wordt op gang getrapt in het Argentijnse Bariloche, waar de wereldtop voor het eerst dit jaar de strijd aangaat op het spectaculaire Patagonische circuit.

Nieuwe teams, nieuwe ambities in MXGP

Het MXGP-seizoen van 2026 belooft bijzonder spannend te worden. Verschillende toppers wisselden immers van team, waardoor de kaarten opnieuw geschud zijn.

Zo maakt Jeffrey Herlings dit seizoen een opvallende overstap naar Honda HRC. Tegelijk kiest vijfvoudig wereldkampioen Tim Gajser na een lange periode bij Honda voor een nieuw hoofdstuk bij Yamaha.

Ook de jonge Belgische sensatie Lucas Coenen, met nieuw startnummer #5, zet zijn opmars verder in de koninginnenklasse. Hij rijdt voor Red Bull KTM Factory Racing en hoopt in zijn tweede seizoen bij de grote jongens meteen mee te strijden voor podiumplaatsen.

Daarnaast is het uitkijken naar rijders als Romain Febvre, Jeremy Seewer en Calvin Vlaanderen, die met hun nieuwe projecten eveneens hun zinnen hebben gezet op de wereldtitel.

Ook Jago Geerts begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn MXGP-carrière en komt dit seizoen uit voor het MRT Racing Team Beta waar hij zich verder wil ontwikkelen in de hoogste klasse.

Belgische troeven in MX2

Ook in de MX2-klasse blijft de Belgische inbreng sterk, met Liam Everts als één van de belangrijkste speerpunten. De jonge Belg wil bij Nestaan Husqvarna dit seizoen een volgende stap zetten en zich nadrukkelijk mengen in de strijd voor podiumplaatsen en overwinningen.

Snelle starter Sacha Coenen blijft het Red Bull KTM-fabrieksteam trouw, en hoopt dit jaar tot het eind om de wereldtitel te kunnen strijden.

Vertrouwde stemmen bij de MXGP-uitzendingen

Het commentaar bij de MX-wedstrijden blijft ook dit seizoen in handen van echte kenners van de sport.

Leon Van Gestel krijgt vanaf dit seizoen versterking van Gert Vermersch en Jarno Boone.

Als cocommentator blijft voormalig GP-rijder en bondscoach Joël Roelants zorgen voor technische analyse en inzichten uit het rennerskamp.

Wie zich wil voorbereiden op de start van het seizoen, kan dit weekend ook terecht bij Play Sports voor een uitgebreide MXGP-podcast met een vooruitblik op het kampioenschap van 2026.

In de aflevering schuiven onder meer Hans Corvers, Stefan Everts en Joël Roelants aan om de belangrijkste transfers, krachtsverhoudingen en favorieten te bespreken.