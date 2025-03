MXGP & MotoGP LIVE van start op Play Sports

Zondag 2 maart staat op de kalender van motorsportliefhebbers al maanden met een dikke rode stift omcirkeld. Dan gaat immers zowel het nieuwe MotoGP, MXGP als MX2-seizoen van start. En alles valt LIVE te volgen op Play Sports.

22 MotoGP-races, 20 MXGP- en MX2-grand prix, plus de Motorcross der Naties, je kan ze allemaal live en exclusief beleven bij Play Sports.

In MotoGP wordt het startschot gegeven in het Thaise Buriram, op het Chang International Circuit. Het wordt vooral uitkijken naar het interne Ducati-duel tussen Francesco Bagnaia en zijn nieuwe teammaat Marc Marquez. Het Italo-Spaanse duo is samen goed voor elf wereldtitels en 127 overwinningen en steekt qua palmares ver boven de concurrentie uit. Geen van beiden wil de ander een duimbreed toegeven, dat kan alleen maar spektakel opleveren.

Wereldkampioen Jorge Martin verkaste afgelopen winter van Pramac Racing naar Aprilia, maar het is nog even wachten op de rentree van de geblesseerde Spanjaard. Eens helemaal hersteld zal hij ongetwijfeld scherprechter kunnen spelen in het duel Bagnaia-Martin. Een rol die ook kan vervuld worden door Maverick Vinales, Pedro Acosta of Jack Miller.

Eens bekomen van het MotoGP-spektakel op zondagochtend (de race start om 9 uur Belgische tijd), volg je vanaf 16 uur de MX2- en MXGP-seizoensopener in Argentinië. MX2-wereldkampioen Kay de Wolf krijgt dit seizoen bij Nestaan Husqvarna ene Liam Everts als teammaat. De jongste telg van de motorcross-dynastie is vast van plan om de Nederlander het nummer 1 te ontfutselen. Ook Nicolas Vennekens en Sacha Coenen zullen dit seizoen in MX2 de Belgische kleuren verdedigen.

De tweelingbroer van laatstgenoemde, Lucas Coenen, zet in 2025 de stap richting de koninginneklasse MXGP, waar hij bij Red Bull KTM teammaat wordt van Jeffrey Herlings, samen met Tim Gajser de grootste titelkandidaat. Nog een Belg bij JM Honda Racing, waar Brent Van Doninck aan de slag gaat, en het is ook uitkijken naar Jago Geerts. Die miste door blessure zowat het hele seizoen 2024, maar de Kempenaar wil dat pechjaar met uitstekende resultaten zo snel mogelijk laten vergeten.

Commentaar bij de MX wedstrijden is als vanouds van kenners Leon Van Gestel & Joël Roelants.

MXGP & MX2 Kalender 2025 op Play Sports

Zondag 2 maart: GP Argentinië - 16u00, LIVE op Play Sports 2

Zondag 16 maart: GP Castilië - 12u00, LIVE op Play Sport 3

Zondag 23 maart: GP Europa - 12u00, LIVE op Play Sports 1

Zondag 6 april: GP Sardinië - 12u00, LIVE op Play Sports

Zondag 13 april: GP Trentino - 13u00, LIVE op Play Sports

Paasmaandag 21 april: GP Zwitserland - 13u00, LIVE op Play Sports

Zondag 4 mei: GP Portugal - 14u00, LIVE op Play Sports

Zondag 11 mei: GP Spanje - 13u00, LIVE op Play Sports

Zondag 25 mei: GP Frankrijk - 13u00, LIVE op Play Sports

Zondag 1 juni: GP Duitsland - 13u00, LIVE op Play Sports

Zondag 8 juni: GP Letland - 12u00, LIVE op Play Sports

Zondag 22 juni: GP Groot-Brittannië - 14u00, LIVE op Play Sports

Zondag 6 juli: GP Indonesië - 6u00, LIVE op Play Sports

Zondag 27 juli: GP Tsjechië - 13u00, LIVE op Play Sports

Zondag 3 augustus: GP Vlaanderen - 13u00, LIVE op Play Sports

Zondag 17 augustus: GP Zweden - 13u00, LIVE op Play Sports

Zondag 24 augustus: GP Nederland - 13u00, LIVE op Play Sports

Zondag 7 september: GP Turkije - 12u00, LIVE op Play Sports

Zondag 14 september: GP China - 6u00, LIVE op Play Sports

Zondag 21 september: GP Australië - 5u30, LIVE op Play Sports

Zondag 5 oktober: GP der Naties (VS) - 19u00, LIVE op Play Sports

MotoGP Kalender 2025 op Play Sports

Zondag 2 maart: GP Thailand - 8u55, LIVE op Play Sports 4

Zondag 16 maart: GP Argentinië - 18u55, LIVE op Play Sports 4

Zondag 30 maart: GP Verenigde Staten - 20u55, LIVE op Play Sports

Zondag 13 april: GP Qatar - 18u55, LIVE op Play Sports

Zondag 27 april: GP Spanje - 13u55, LIVE op Play Sports

Zondag 11 mei: GP Frankrijk - 13u55, LIVE op Play Sports

Zondag 26 mei: GP Groot-Brittannië - 13u55, LIVE op Play Sports

Zondag 8 juni: GP Aragon - 13u55, LIVE op Play Sports

Zondag 22 juni: GP Italië - 13u55, LIVE op Play Sports

Zondag 29 juni: GP Nederland - 13u55, LIVE op Play Sports

Zondag 13 juli: GP Duitsland - 13u55, LIVE op Play Sports

Zondag 20 juli: GP Tsjechië - 13u55, LIVE op Play Sports

Zondag 17 augustus: GP Oostenrijk - 13u55, LIVE op Play Sports

Zondag 24 augustus: GP Hongarije - 13u55, LIVE op Play Sports

Zondag 7 september: GP Catalonië - 13u55, LIVE op Play Sports

Zondag 14 september: GP San Marino - 13u55, LIVE op Play Sports

Zondag 28 september: GP Japan - 6u55, LIVE op Play Sports

Zondag 5 oktober: GP Indonesië - 7u55, LIVE op Play Sports

Zondag 19 oktober: GP Australië - 4u55, LIVE op Play Sports

Zondag 26 oktober: GP Maleisië - 7u55, LIVE op Play Sports

Zondag 7 november: GP Portugal - 14u55, LIVE op Play Sports

Zondag 16 november: GP Valencia - 13u55, LIVE op Play Sport