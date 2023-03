Minister Annelies Verlinden over haar kinderwens in 'Viva La Feta'

In de tweede aflevering van 'Viva la Feta' krijgen Jani en Otto-Jan hoog bezoek. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden verlaat BelgiŽ om zich voor de volle 48u in de watten te laten leggen door beide gastheren.

Al is het zeker geen sinecure om het land zomaar te verlaten als minister: 'Elke keer ik naar het buitenland ga, moet ik 7 brieven schrijven en wachten op goedkeuring. Een paar naar de koning, de eerste minister… Op zich is dat niet heel gek vind ik. Ik ben lid van de regering en als ik in het buitenland dingen ga doen die niet passen bij het beleid dat onze regering wil voeren, kun je een diplomatiek conflict krijgen.'

Maar naast haar job om het land in goede banen te leiden, is er ook ruimte om persoonlijkere onderwerpen aan te raken. Zo hebben Jani en Annelies het ook over hun kinderwens: 'Ik heb er niet voor gekozen om geen kinderen te krijgen. Toen ik jong was dacht ik altijd dat ik veel kinderen ging krijgen, maar dat is anders gelopen, en dat is wel een groot verdriet.'

Otto-Jan: 'Jani en ik hadden ook nooit durven denken dat we op een dag nog eens zouden snorkelen met de minister van Binnenlandse zaken. En dat die nét als ik bijna elke cd van Kinderen Voor Kinderen van buiten kent.

'Viva La Feta', elke maandag om 21.00 uur op Play4 en op GoPlay.