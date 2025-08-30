'Milo' is terug! Dit zie je in de eerste week van het nieuwe seizoen

Het nieuws van Fran zorgt voor een schok. Milo is teleurgesteld in haar moeder, maar Pol steunt haar. Lou schakelt de roddelpers in, Aron deelt een besluit. Robyn en Liam willen naar buiten komen met hun relatie. Sander en Lou krijgen ruzie, Liam zoekt troost in de alcohol en Sofia panikeert en doet een beroep op AI.

Maandag 1 september 2025 – aflevering 263

Zowel Liam als Aron is diep geschokt door het nieuws van Fran. Een verdacht filmpje van Aïcha en Johan zorgt voor opschudding. Johan denkt dat het AI is en overtuigt Lou het te onderzoeken. Milo zoekt intussen contact met Pol, maar ziet Julie met een meisje dat haar andere dochter lijkt te zijn.

Dinsdag 2 september 2025 – aflevering 264

Milo is teleurgesteld in haar moeder, maar krijgt steun van Pol. Bij Kosmos confronteert ze Liam met zijn leugens. Ondertussen dringt Hilde aan op Johans aftreden zolang het onderzoek loopt, terwijl Lou de roddelpers inschakelt. Tijdens een etentje kondigt Aron zijn besluit aan.

Woensdag 3 september 2025 – aflevering 265

Robyn en Liam besluiten hun relatie openlijk te tonen, iets wat Robyn heel serieus neemt. Lou gaat lunchen met Milo, maar dat loopt anders dan verwacht. Johan probeert intussen meer te weten te komen over het onderzoek naar het filmpje, maar blijft in het ongewisse.

Donderdag 4 september 2025 – aflevering 266

Sander en Lou krijgen ruzie en het loopt snel uit de hand. Milo probeert haar moeder te bellen voordat ze elkaar zien, maar krijgt iemand anders aan de lijn. Liam is boos over Robyns actie en zoekt troost in alcohol. Ondertussen raakt Sofia in paniek over haar tekst en ze schakelt AI in.

'Milo', van maandag tot donderdag om 20.05 uur op VTM.

