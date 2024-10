Metejoor vraagt Gert Verhulst advies in 'Sterregem': 'Toch geen datingshow'

Metejoor (Juan Gerlo) heeft groot nieuws voor zijn buren in 'Sterregem', woensdag 30 oktober bij VTM. Hij mag een eigen programma presenteren. Maar wat voor programma moet dat zijn? En zal hij dat wel kunnen?

Zijn faalangst draait overuren en dus gaat hij te rade bij doorgewinterd presentator Gert Verhulst (Guga Baúl). Die raadt Metejoor ten stelligste af een datingshow te maken. “Een datingshow is fin de carrière. Kijk maar naar Fabrizio, wat is er van hem geworden?”, klinkt het bij Gert. Daar komen de kijkers snel achter, want naast de echte Marc Van Ranst, Davy Parmentier, Hugo Sigal en Camilia Blereau duikt ook Fabrizio plots op in het BV-dorp Sterregem.





'Sterregem', woensdag 30 oktober om 20u40 bij VTM en ook op VTM GO.