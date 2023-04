Metejoor compleet verbaasd nadat DAAN zijn gesproken intro covert in 'Liefde voor Muziek'

Joris van Rossem, beter bekend als Metejoor, is met hits als 'Rendez-Vous' en '1 Op Een Miljoen' niet meer weg te denken uit de Vlaamse en Nederlandse hitlijsten.

Nu dinsdag 18 april zorgt DAAN voor een primeur en verrassing van formaat in 'Liefde voor Muziek'. 'Het valt op dat iedereen zegt dat je zo’n dankbaar iemand bent. Je begint je eerste album zelfs met een gesproken dankwoord. Ik vond dat super inspirerend, alleen zat er nog geen muziek op. Dus ik heb alle registers opengetrokken en ik ga je intro brengen', kondigt hij aan. Alle artiesten kijken letterlijk met open mond toe en weten niet wat ze horen. 'Dit is ongezien, gewoon mindblowing!', reageert Metejoor.

Ook goede vriend Jaap gaat verder op het elan van dankbaarheid. Hij brengt ‘Hoe Kon Ik Zo Dom Zijn’ als speciaal eerbetoon. “We kennen elkaar al een tijdje en hebben achter de schermen ook al veel samengewerkt met dezelfde mensen. Dit lied is een eerbetoon aan hen”, vertelt hij. Günther Neefs zette zijn tanden in de klepper ‘1 Op Een Miljoen’. Hij doopt het nummer om tot een happy country song. 'Wauw, wat een prachtige, warme stem. Dit zag ik niet aankomen', reageert Metejoor. Ook de keuze van K3 was deze keer snel gemaakt. Zij brengen ‘Kijk Ons Nou’, maar vanuit een ander perspectief. 'Jullie zingen over de kroeg en lekker gaan zuipen dus wij dachten: ‘Wat zouden meiden doen?’', vertelt Julia. Het resultaat weet Metejoor te imponeren...

Portland wist de andere artiesten al elke keer te ontroeren en slaagt daar ook nu met glans in. Het duo smijt zich helemaal met hun cover van ‘Ze meent Het’. 'Het is één van de mooiste Nederlandstalige heartbreak ballads die er geschreven zijn', vertelt Jente. 'Zonder camera’s had ik wellicht een traan gelaten, en dat gebeurt niet vaak. Het snijdt en is echt zo mooi', vertelt DAAN. Stef Bos brengt dan weer een emotionele ode aan zijn dochter. Hij doopte het nummer ‘Dit Is Wat Mijn Mama Zei’ om tot ‘Dit Is Wat Je Moet Weten’. 'Ik vind het geweldig dat je dit ervan gemaakt hebt. Ik heb het nummer eigenlijk geschreven vanuit de optiek wat ik tegen mijn eigen kinderen zou zeggen', vertelt Metejoor.

Afsluiten doet Metejoor zelf met een bijzondere verrassing én special guest. 'Ik heb mijn zus Lisa meegebracht. Zij heeft me het duwtje in de rug gegeven om iets met muziek te doen. We hebben het nummer ‘Shallow’ aangepast naar een lied over broer en zus met als titel ‘Schaduw’.'

Dat de kliek van 'Liefde voor Muziek' ondertussen een hechte vriendengroep is geworden, spat ook deze week van het scherm. Tijdens het joggen heeft Joris een openhartig gesprek met Stef Bos over de tweestrijd die hij heeft ervaren als leerlingenbegeleider. 'Ik wilde altijd iets met muziek gaan doen, maar ik durfde dat niet. Dus ik floot de hele dag. Soms schreef ik zelfs liedjes terwijl ik strafstudie moest begeleiden', vertelt hij. 'Die onzekerheid is er bij mij altijd geweest. Als ik tv-shows moest doen, dan sliep ik de avond ervoor niet en zat ik heel de nacht over te geven.'

