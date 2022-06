Met VRT op de eerste rij voor het EK vrouwenvoetbal en de Red Flames

Het vrouwenvoetbal is de voorbije jaren alsmaar populairder geworden en zal deze zomer nog een extra boost krijgen nu de Red Flames zich opmaken voor het nakende EK. Bij VRT zit je niet alleen op de eerste rij om alle wedstrijden live te beleven, maar krijg je ook een unieke blik achter de schermen in het Red Flames-basecamp in Engeland én bij de talrijke fan-activiteiten in Vlaanderen.

Voor het eerst zendt VRT alle wedstrijden van het vrouwen-EK live uit op tv. Er is een omkaderingsprogramma bij de openingswedstrijd op 6 juli (Engeland – Oostenrijk), de halve finales en de finale én bij de wedstrijden van de Red Flames. Dat zijn in de groepsfase alvast België – IJsland op 10 juli om 18.00 uur, Frankrijk – België op 14 juli om 21.00 uur en Italië – België op 18 juli om 21.00 uur Ruben Van Gucht is telkens de gastheer.

De wedstrijden worden uitgezonden op Canvas (met uitzondering van enkele simultane affiches). Commentatoren zijn Aster Nzeyimana, Geert Heremans, Eddy Demarez en Stef Wijnants. Voor de wedstrijden van de Red Flames wordt Aster geflankeerd door Imke Courtois. Als de Red Flames na de groepsfase doorstoten, dan zijn die wedstrijden te volgen op Eén.

Wouter De Smet en Hermien Vanbeveren zorgen voor de dagelijkse verslaggeving vanuit het basiskamp van de Red Flames in Wigan.

Sporza zal ook op Radio 1 alle wedstrijden van de Red Flames verslaan, met Hermien Vanbeveren als verslaggever. En uiteraard volgt ook Sporza.be alle actualiteit rond het EK op de voet.

Naast de verslaggeving bij Sporza supporteren ook de andere netten van VRT voor de Red Flames.

'Het EK van de Red Flames'

​Een vierdelige documentaire op Canvas en VRT NU

Op 9, 13, 17 en 21 juli

De Red Flames gaan naar het EK met een brandende ambitie. 'We willen absoluut de tweede ronde halen', zegt bondcoach Ives Serneels. Vijf jaar nadat de Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg zich voor het eerst voor een groot tornooi kon plaatsen, willen ze tonen dat ze vooruitgang hebben geboekt.

In ​ een 4-delige documentaire reeks op Canvas krijgt de kijker een unieke blik achter de schermen. Vanuit het basecamp in de buurt van Manchester volgt een cameraploeg de selectie voor en na de matchen. Hoe bereiden ze zich voor? Hoe leven ze toe naar de matchen? De speelsters en staf tonen en vertellen het zelf. De makers praten ook met Belgische fans, registreren de peptalk van de bondscoach in de kleedkamer tijdens de rust van de matchen, filmen de tactische bespreking en peilen meteen na de match naar vreugde of verdriet bij de ploeg.

De Red Flames hebben zich voor de tweede keer kunnen plaatsen voor het EK. In 2017 overleefden de Belgen de groepsfase niet, al speelden ze - na een moeizame start - niet onaardig in Nederland. België verloor met 1-0 tegen Denemarken, kon daarna met 0-2 winnen van Noorwegen om dan nipt te verliezen van Nederland met 1-2. Denemarken en Nederland zouden later de finale spelen. Die wonnen onze noorderburen met 4-2.

Het EK in 2017 gaf het Belgische vrouwenvoetbal een enorme boost. Op het vlak van jeugdwerking, omkadering van de nationale ploeg en sponsoring zijn intussen reuzestappen gezet. De ambitie is sindsdien groot: een vaste waarde worden binnen de Europese top.

Aflevering 1 - zaterdag 9 juli om 20.10 uur

In deze eerste aflevering zien we hoe de Red Flames aankomen in hun basecamp. Daarna blikken we terug op de voorbereiding: een stage in Spanje, trainingen in Tubeke en een teambuilding in de Ardennen. De selectie is een mix van speelsters die in binnen- en buitenland spelen, jong talent en ervaren rotten.

Ze vertellen over het vrouwenvoetbal vandaag en de Belgische competitie. 'Ik zie het een beetje somber in voor de toekomst van het Belgische vrouwenvoetbal', zegt Tessa Wullaert, dit seizoen nog kampioen bij Anderlecht en volgend seizoen te zien bij Fortuna Sittard. 'In de Belgische competitie zijn er clubs die voor de vrouwenploeg een budget hebben dat lager is dan één jaarloon van de mannen. Dat is eigenlijk wel erg.'

Red Flame Amber Tysiak speelt bij OH Leuven en combineert dat met een job in het onderwijs. 'Dat is niet evident', zegt ze. 'Ooit hoop ik fulltime prof te kunnen worden en te kunnen leven van het voetbal. Ik denk dat de jonge speelsters in de selectie die nog geen prof zijn, dat allemaal ooit willen.'

Het lijkt wel dat het Belgische vrouwenvoetbal zich op twee snelheden ontwikkelt. De competitie in eigen land evolueert traag, maar de nationale ploeg heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. 'Ik zit al acht jaar bij Red Flames en het is vandaag een totaal ander gegeven dan in het begin', zegt Tine De Caigny, vaste waarde bij het Duitse Hoffenheim én in de nationale ploeg. 'Wij krijgen nu ongeveer dezelfde faciliteiten als de Rode Duivels en dat is maar goed ook.'

In aflevering 1 blikken we ook terug op het EK 2017. 'Het was fantastisch om dat mee te maken', vertelt Davina Philtjens. 'Omdat we in Nederland geschiedenis hebben geschreven.'

Bondscoach Ives Serneels herinnert zich graag de wedstrijd tegen Noorwegen die ze wonnen met 0-2. 'Een fantastische wedstrijd van de Flames, er waren veel Belgische supporters en het was de eerste overwinning ooit op een EK. Dat waren kippenvelmomenten.'

Op het EK in Engeland wil de ploeg een ronde verder geraken. 'We zitten in een moeilijke groep met Ijsland, Frankrijk en Italië', vertelt Janice Cayman, die afgelopen seizoen met Lyon de finale van de Champions League speelde. 'Maar ja, voetbal is voetbal en ik heb in de kleedkamer goed mijn best gedaan om de Franse speelsters te plagen.'

Bondscoach Serneels legt de lat hoger dan in 2017. 'Toen waren we al blij dat we een EK mochten spelen. Als we nu de tweede ronde halen, dan zou dat een heel mooie stap in onze ontwikkeling zijn. We willen dus absoluut de tweede ronde halen.'

Afleveringen 2, 3 en 4

We volgen de ploeg voor, tijdens en na de matchen op het EK. In iedere aflevering zitten één of meerdere portretten van speelsters die in binnen- en buitenland spelen.

'Het EK van de Red Flames' is een programma van Watertower TV Productions voor Canvas.

Vlammen naar Engeland in 'Iedereen Beroemd'

Voor veel jonge Red Flames is de deelname aan het EK voetbal ​ hun eerste grote internationale tornooi. Om hen volledig klaar te stomen voor deze belangrijke afspraak, verrast 'Iedereen Beroemd' in elke aflevering van Vlammen naar Engeland ​ twee speelsters met tips van een Belgische sport(st)er die al wél presteerde voor de ogen van de wereld. ​ Je vindt alle afleveringen op VRT NU.

De Red Flames op VRT Radio

MNM volgt met voetbalfan DJ Dorianne Aussems het EK op de voet. Je leert de speelsters kennen, kan samen met haar naar de wedstrijden kijken en wie weet zit je wel in een tribune in Engeland. Dorianne Aussems: 'Eén van de beste dingen aan de zomer is samenkomen voor een groot scherm en keihard supporteren voor ons Belgisch team. De goals van de Red Flames wíl je van dichtbij meemaken, de dynamiek en het spel van de ploeg wíl je in ’t echt zien! De sfeer van een EK is vaak onvergetelijk omdat het ons zo hard samenbrengt... Ik kijk er echt naar uit om de Flames met z’n allen naar de top te roepen!'

Radio 2 volgt in elke regio de beleving in Vlaanderen op het moment van de matchen. Uit welke regio’s komen de Red Flames?​ Wordt daar op groot scherm gekeken? Radio 2 gaat op zoek naar de ouders, de jeugdtrainers, de ​ jeugdclubs waar het allemaal begon...

Radio 2 Vlaams-Brabant heeft ook aandacht voor de festiviteiten en activiteiten in het fandorp in Leuven.

Bij 'Radio 2 Spits' hebben Niels Vandeloo en David Van Ooteghem op de dagen van de belangrijke matchen aandacht voor het EK.

Studio Brussel tourt met 'Bus Belgica' de hele zomer door het land en zendt live uit vanop de beste festivals en events. Op 8, 9 en 10 juli houdt de bus halt in Leuven, waar zich vanaf 10 juli het officiële fandorp van de Red Flames bevindt. ​ Studio Brussel volgt de spannende opbouw naar de eerste match van de Flames, tegen IJsland op 10 juli.

VRT NU

Je vindt alle programma's rond de Red Flames verzameld op de speciale themapagina op VRT NU.