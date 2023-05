Met VRT op de eerste rij bij de Koningin Elisabethwedstrijd voor zang

Cultuur komt bij VRT in alle vormen en formaten. Na het Eurovisiesongfestival is het eind mei de beurt aan een zangwedstrijd van een heel andere soort. En ook die krijgt alle aandacht.

Maar liefst 412 jonge zangers uit de hele wereld stelden zich dit jaar kandidaat voor de Koningin Elisabethwedstrijd – een absoluut record. De jury selecteerde kandidaten uit 20 landen en vier van hen zijn Belgen. Reden genoeg om de prestigieuze Koninginnenwedstrijd op de voet te volgen. Bij VRT zitten de zangliefhebbers dan ook op de eerste rij: op Klara, Canvas en VRT MAX, én via VRT NWS en de sociale media.

Het zangconcours is korter en compacter dan de andere edities: de eerste ronde en de halve finale duren telkens twee dagen en de finale drie dagen. Op zaterdag 3 juni weten we wie de opvolger wordt van Samuel Hasselhorn, de Duitse bariton die de editie van 2018 won.

64 kandidaten wagen hun kans tijdens de eerste ronde: 44 vrouwen (28 sopranen, 15 mezzosopranen, 1 contra-alt) en 20 mannen (7 tenoren, 9 baritons en 4 bassen). Ze komen uit 20 landen, van Australië tot Brazilië en van Canada tot Korea. ​ En er zijn dus ook vier Belgen bij: Linsey Coppens (mezzosopraan), Margaux de Valensart (sopraan), Kelly Poukens (sopraan) en Lotte Verstaen (mezzosopraan).

De eerste ronde wordt integraal gestreamd op de website van de Koningin Elisabethwedstrijd. De namen van de 24 halvefinalisten worden bekendgemaakt na het laatste optreden op maandag 22 mei. Vanaf de start van de halve finale op woensdag 24 mei wordt de wedstrijd rechtstreeks uitgezonden op Klara, Klara.be en de Klara-app, op Canvas en het kanaal van Ketnet, en uiteraard ook op VRT MAX.

Voor de presentatie zorgen Katelijne Boon, Clara De Decker en Nicole Van Opstal, bijgestaan door een schare van experten en het jongerenpanel DeZes.

De halve finale​

Woensdag 24 en donderdag 25 mei

Canvas en Klara werken nauw samen tijdens de halve finale van de Koningin Elisabethwedstrijd in Flagey.

Katelijne Boon is tijdens de namiddagsessies (15 tot 18 uur) het gezicht van de Koningin Elisabethwedstrijd op Canvas en VRT Max, maar tegelijk ook de vertrouwde stem van Klara op de radio, klara.be en de Klara-app. Voor de avondsessies (20 tot 23 uur) neemt Klara-presentatrice Nicole Van Opstal plaats in de presentatieset. Zij is niet alleen te horen op Klara, maar ook te zien op het kanaal van Ketnet en op VRT MAX.

Er zijn 24 halvefinalisten. Per sessie treden zes halvefinalisten op met pianobegeleiding. Elke halvefinalist zal het recitalprogramma zingen dat gekozen wordt door de jury uit de twee door de kandidaat voorgestelde recitals. Op donderdag 25 mei gaan Klara en Canvas (op het kanaal van Ketnet) door tot en met de bekendmaking van de 12 finalisten iets na middernacht.

Katelijne en Nicole praten tussen de optredens door met enkele vooraanstaande zangers én het jongerenpanel DeZes. Zij geven hun deskundige inschatting van de kandidaten.

Woensdag 24 mei

Namiddag: tenor Stefan Cifolelli nam in 2011 deel aan de wedstrijd. Onlangs zong hij bij Opera Ballet Vlaanderen de rol van Gandhi in Satyagraha van Philip Glass.

Avond: sopraan Liesbeth Devos is een all-round performer. Ze vormt een liedduo met Jozef De Beenhouwer. Haar cd’s worden internationaal zeer gesmaakt.

Donderdag 25 mei

Namiddag: sopraan Tineke Van Ingelgem won in 2020 de Klara-award voor Doorbraak van het jaar. Dankzij haar acteertalent én haar krachtige stem wordt ze door operahuizen over heel Europa gevraagd voor sterke vrouwenrollen als Rusalka en Médée.

Avond: sopraan Lore Binon veroverde in enkele jaren tijd de concertpodia met zowel oude muziek, kamermuziek, lied als hedendaagse opera. Zo zong ze de hoofdrol in De Bekeerlinge van Wim Henderickx.

De finale op Klara​

Donderdag 1 juni tot zaterdag 3 juni

Klara zendt de drie wedstrijdavonden van de finale in Bozar rechtstreeks uit vanaf 19.30 uur, op Klara, via de Klara-app en op VRT MAX.

Ook nu is Nicole Van Opstal de gastvrouw bij Klara. ​ Voor de finalisten het podium betreden, is er telkens een reportage met een ervaren zangcoach (Margreet Honig, Beatrijs De Vos en Lucienne Van Deyck) en vertellen de panelleden honderduit over de fascinerende zangwereld.

Er zijn 12 finalisten. In elk van de finalesessies brengen vier van hen een programma van ongeveer 20 minuten. De zangers staan op het podium met het Symfonieorkest van de Munt onder leiding van dirigent Alain Altinoglu. Voor de zangwedstrijd is er geen plichtwerk.

Nicole Van Opstal krijgt drie avonden lang het gezelschap van een vaste gast: de veelzijdige sopraan Lore Binon. Zij volgde eerst een opleiding tot violiste vooraleer ze voluit koos voor een zangcarrière. Ze zingt zowel lied als kamermuziek en opera, van heel oude muziek tot heel eigentijds. Ze heeft een hekel aan hokjesdenken en laat zich graag inspireren door meerdere genres.

Naast Lore Binon is er elke avond nog een andere gast om de wedstrijd mee van commentaar te voorzien. Tegelijk is dit een uitgelezen moment om allerlei aspecten van het zangvak toe te lichten: de fysieke vereisten, techniek, talen, coaching, geheugen, mentale weerbaarheid… Er komt echt ontzettend veel bij kijken.

Op de laatste finaledag, zaterdag 3 juni, blijft Klara uiteraard doorgaan tot de proclamatie omstreeks middernacht. ​ Ook dan zijn er reportages, gasten en mooie muziek tot de bekendmaking van de winnaars.

Dit zijn de panelgasten van Nicole tijdens de finale:

Donderdag 1 juni: Lore Binon en Jard van Nes

Jard van Nes kende een grote internationale carrière als mezzosopraan van onder meer lied en orkestliederen. Haar Mahlervertolkingen zijn legendarisch. Na haar zangcarrière legde ze zich toe op het coachen van zangers. Met tonnen ervaring kan ze meteen aangeven waar het op staat.

Vrijdag 2 juni: ​ Lore Binon en Chiara Skerath

De Belgisch-Zwitserse sopraan Chiara Skerath won bij de Koningin Elisabethwedstrijd in 2014 de zesde prijs én de publieksprijs. Zij staat vaak op operapodia over heel Europa. Zo vertolkte ze in mei nog de rol van Euridice in Orphée et Euridice van Gluck in de opera van Zurich.

Zaterdag 3 juni: Lore Binon en Hendrickje Van Kerckhove

Hendrickje Van Kerckhove is een lyrische sopraan die zowel lied, concert als opera zingt. Ze deed heel wat opera-ervaring op in binnen- en buitenland en weet wat het betekent om voor volle zalen te zingen.

De zangwedstrijd leeft op heel Klara. Zo geeft het ochtendprogramma Espresso elke ochtend een samenvatting van de voorbije finale-avond.

De finale op Canvas

Zoals steeds is Katelijne Boon op Canvas de host van de avondvullende liveshows met gasten en reportages. Clara De Decker gaat als vliegende reporter voor en achter de schermen op zoek naar boeiende mensen en weetjes over het verloop van de wedstrijd.

Dat doen ook DeZes: een panel van zes jonge zangers die de hele wedstrijd op de voet volgen en becommentariëren in de programma’s op radio en tv. Uiteraard besteden ook de sociale media van Klara en Canvas aandacht aan de wedstrijd.

Canvas zendt de finalesessies op donderdag en vrijdag uit op het kanaal van Ketnet, telkens van 20.00 tot ongeveer 23.00 uur. De laatste finaleavond met de proclamatie op zaterdag 3 juni wordt uitgezonden op het eigen Canvas-kanaal (van 20.00 u. tot na middernacht).

Deze gasten bespreken samen met Katelijne de prestaties van de finalisten:

Donderdag 1 juni

Sopraan Hendrickje Van Kerckhove is een van die weinige zangers die uitblinkt in opera, oratorium én lied. Ze is vaste gast bij zowel De Munt als Opera Ballet Vlaanderen.

Frank Van Laecke is een internationaal veel gevraagde regisseur van opera en musical. Zijn werk werd meermaals bekroond en hij werd zelfs genomineerd voor een Laurence Olivier Award, de belangrijkste Britse theaterprijs.

Vrijdag 2 juni

Bas Tijl Faveyts brak op 26-jarige leeftijd door als Sarastro in Die Zauberflöte in Aix-en-Provence. Sindsdien heeft hij op alle grote Europese podia en heel wat podia op andere continenten gestaan. Dit jaar brengt hij voor het eerst een van de zwaarste rollen die een bas kan zingen: Gurnemanz in Wagners Parsifal.

Coloratuursopraan Lisa Mostin zong de ultieme coloratuurrol, de Koningin van de Nacht in Die Zauberflöte, al in zeven producties. Ze schrijft ook libretti en filmscripts en werkt momenteel aan een operafilm met Vanessa Redgrave die zich deels in Antwerpen afspeelt.

Zaterdag 3 juni

Tenor Thomas Blondelle verblufte jury en publiek tijdens de Koningin Elisabethwedstrijd van 2011 en bouwde sindsdien een schitterende carrière uit. Speciaal voor deze avond reist hij over en weer uit Aix-en-Provence, waar hij onder leiding van Simon Rattle meewerkt aan een productie van Wozzeck van Alban Berg.

Sopraan Charlotte Wajnberg won de Publieksprijs van Canvas en Klara tijdens het concours van 2018. Ze is actief in opera, lied, kamermuziek én oratoria. Ze is bekend om haar uitvoeringen van hedendaagse muziek. Verschillende vooraanstaande componisten als Annelies Van Parys en Luc Van Hove schreven al werken voor haar.

Sopraan Lore Binon nam nooit deel aan wedstrijden, maar dat hield haar carrière niet tegen. Ze combineert moeiteloos barok met hedendaagse muziek en zong vorig seizoen de hoofdrol in het aangrijpende De bekeerlinge van Wim Henderickx bij Opera Ballet Vlaanderen.

Bariton Werner Van Mechelen was finalist in de allereerste Koningin Elisabethwedstrijd Zang in 1988 en is sindsdien uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande baritons in Europa. Al driemaal werd hij gevraagd voor het meest legendarische operapodium ter wereld, dat van de Bayreuther Festspiele, in Wagners Meistersinger en Parsifal.

Pascale Montauban is zaakvoerder van managementsbureau Ariën en was zelf al vaak jurylid bij buitenlandse zangwedstrijden

Alain Antinoglu, dirigent van het Symfonieorkest van de Munt, heeft tegen zaterdagavond een uitputtende marathon achter de rug. Toch komt ook hij langs bij Katelijne Boon.

In een aantal reportages neemt Canvas de kijkers mee achter de schermen. Zo zien we de helse voorbereiding van het Muntorkest, dat in geen tijd zo’n vijftig aria’s moet voorbereiden. We volgen ook een van de Belgische kandidaten bij de fysieke voorbereiding op deze zeer zware wedstrijd. En we zijn bij de repetities van Le Nozze di Figaro van Opera Ballet Vlaanderen: regisseur Tom Goossens vertelt en toont wat hij qua acteerwerk van operazangers verwacht. En de jeugdige zangtalenten van DeZes interviewen de juryleden: welke criteria hanteren zij om zo’n grote diversiteit aan zangers te vergelijken en beoordelen?

Het jongerenpanel DeZes

Inderdaad: ook het jongerenpanel DeZes is er opnieuw bij. Elke finaleavond geven zij hun ongezouten mening over de prestaties van de 12 finalisten. Maar er is meer: de uitzendingen van de finale worden telkens afgesloten met een muzikale outro van DeZes. Zo arrangeerde componist-arrangeur Martin Valcke speciaal voor de zes zangers klassiekers als The Sound of Silence van Simon and Garfunkel, The Show Must Go on van Queen en The Way to Your Heart van onze eigen Soulsister.

Dit zijn DeZes van 2023:

Alexander Van Goethem is 21, bariton, en studeert aan het Conservatorium van Antwerpen. Hij maakt deel uit van de MM Academy van De Munt en was laureaat van de Kammeroper Schloss Rheinberg.

Febe Eylenbosch is 22, sopraan, en behaalt dit jaar haar bachelordiploma aan de LUCA School of Arts in Leuven. In maart speelde zij de rol van ‘Influencer’” in het project Operatie Operette van Thomas Blondelle.

Sarah De Meester is 21, sopraan, was ooit op weg om burgerlijk ingenieur te worden maar studeert nu aan de LUCA School of Arts in Leuven. Daar zingt ze in mei een hoofdrol in een productie van Purcell’s “Dido and Aeneas”.

René Wynants is 19, contratenor, en studeert aan het Conservatorium van Brussel. Als contratenor heeft hij zijn hart natuurlijk verloren aan de barok, maar ook componisten als Britten en Glass zitten in zijn repertoire.

Leander Carlier is 22, bariton, en studeert aan het Conservatorium van Antwerpen. Als MM Soloist zingt hij deze lente mee in de Muntproducties Henry VIII en Nos. Hij was al laureaat en zelfs winnaar van verschillende zangwedstrijden, en wil in 2027 ook zelf deelnemen aan de Koningin Elisabethwedstrijd.

Itzel Devos is 20, sopraan, en studeert aan het Conservatorium van Bergen. Ze begon al op haar 15e met het statuut van ‘jong talent’ aan een zangbachelor in Bergen. Volgend jaar gaat ze verder studeren aan de Hochschule für Musik in Stuttgart.

De Canvas-Klaraprijs

De kijkers, luisteraars en online bezoekers van Canvas en Klara kiezen ook zelf hun favoriete finalist. Die wint de Canvas-Klaraprijs, een bekroning ter waarde van 2500 euro. Stemmen kan via de website van Klara en via de doe mee-pagina op VRT MAX.

Compilatie en slotconcert

Naast de rechtstreekse uitzendingen van de wedstrijd zijn er nog een aantal extra’s. Het beste van de Wedstrijd is te zien op zondag 11 juni op Eén en VRT MAX omstreeks 10 uur. Het slotconcert met de eerste zes laureaten wordt op dinsdag 13 juni om 20.00 uur live uitgezonden op het Kanaal van Ketnet en VRT MAX, en in Klara Live op Klara, en de Klara-app. De jonge zangers worden dan begeleid door het Symfonisch Orkest van Opera Ballet Vlaanderen onder leiding van Alejo Pérez.

Alles van de Wedstrijd? Welkom op VRT MAX

Alle uitzendingen van de halve finale, de finale, Het beste van de Wedstrijd en Het slotconcert zijn ook te bekijken via VRT MAX. Ze blijven er nog een maand na uitzending beschikbaar. De hoogtepunten en een blik achter de schermen van de Koningin Elisabethwedstrijd krijg je via de sociale media van Canvas en Klara.