Meilandjes op huizenjacht voor kieskeurige Nadège in 'Chateau Meiland'

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

In een nieuwe aflevering van 'Chateau Meiland' staat morgen alles in het teken van verhuizen. Nadège blijft natuurlijk in Frankrijk en de familie wil haar met een gerust hart achter laten.

Maxime is daarom al een tijdje op zoek naar een nieuw onderkomen voor haar, maar erg makkelijk is het niet. Keus is er genoeg, samen met haar ouders komt ze het ene na het andere pareltje tegen, maar Nadège blijkt niet de makkelijkste. Zo wil ze geen tuin en moet ze wel ergens haar auto kwijt kunnen. Ook als het drietal een paar woningen heeft uitgekozen en die aan Nadège laat zien, blijkt ze veeleisend te zijn. De ene is te duur, de andere te ver weg.

Erica legt uit dat ze bereid zijn om haar te helpen. 'Je moet denken in waar je hart sneller van gaat kloppen. Desnoods gooien wij er een nieuwe keuken in.'

Uiteindelijk wordt er een bezichtiging ingepland voor een appartement waar de familie heel enthousiast over is. Maar Nadège twijfelt: 'Ik vind het een erg mooi appartement. De keuken is prachtig. Maar waar ik mee zit zijn de dakramen, dit kan erg heet worden in de zomer.'

Dit jaar is de zomer op het Franse platteland nog rustiger dan anders en ook op het Chateau is het uitgestorven. Geen gasten en geen personeel, maar de Meilandjes blijven druk in de weer. Voor de verhuis moet er nog een heleboel gebeuren en daarom zijn Montana en haar vriend op het Chateau om een handje te helpen.

Nadège ziet het allemaal aan, de aanstaande verkoop van het chateau is wat haar betreft een ware catastrofe.

'Chateau Meiland', dinsdag 27 oktober om 20.35 uur op VIJF.