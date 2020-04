Maxime wil graag een eigen kledinglijn ontwerpen in 'Chateau Meiland'

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

Terug van vakantie, moet de familie Meiland weer hard aan het werk in het Chateau. Ook al heeft de familie met de komst van huishoudster Nadège een lot uit de loterij getrokken, de chaos is er niet minder op geworden.

Naast het verzorgen van de gasten moet er nog wel wat gebeuren.

Alles is zo goed als klaar voor het nieuwe vakantieseizoen, zelfs het bijgebouw, de gites, lijkt op tijd af te komen voor de gasten. Nu de meubels nog. Gelukkig is shoppen nu net de grootste hobby van de familie. Bij de plaatselijke brocante vinden ze van alles, alleen worden de mooiste spullen vlak voor hun neus ingepikt. Maar de grootste vondst doet Maxime op het internet. Het is iets wat alle plannen drastisch omgooit...

Ondertussen heeft Maxime iets nieuw in gedachten, ze wil graag de modewereld veroveren 'Ik ben inspiratie aan het opdoen voor mijn eigen kledinglijn'.

Martien: 'Broeken, pantalons, daar moet je afblijven, altijd drama. Hou het maar bij bovenstuks.'

