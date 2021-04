Matthijs van Nieuwkerk doet Danira Boukhriss blozen in 'Popquiz'

Op donderdag 8 april om 20.40 uur stelt presentator Matthijs van Nieuwkerk twee nieuwe bekende Vlamingen en twee duo's voor die in 'Popquiz' het beste van zichzelf geven.

De kandidaten strijden voor de titel van 'Popquiz'-kampioen met als prijs een jaar lang gratis tickets voor alle concerten en festivals in het hele land. Zodra dit opnieuw mogelijk is, uiteraard.

De deelnemende duo’s worden bijgestaan door Christoff (De Bolle), de zanger die concertzalen op hun kop zet van het noorden van Nederland tot het zuiden van Vlaanderen en tot het oosten van Duitsland, en door Danira Boukhriss, ooit tweede in 'De Slimste Mens ter Wereld', en tot voor kort presentatrice van haar eigen talkshow. Matthijs bekent: 'Ik had ook een dagelijkse talkshow en ik keek altijd naar jouw programma als ik thuis kwam.'

Danira bloost ervan: 'Ik ben blij dat ik niet wist dat jij keek toen ik 'Vandaag' presenteerde. Ik ben blij dat ik dat nu pas weet.'

Hendrik (37, Antwerpen) en Nelles (37, Antwerpen) zijn twee jeugdvrienden die van hun hobby - muziek - hun beroep maakten. Hendrik is manager van onder meer School is Cool en Amatorski. Hij betaalde ooit 500 euro voor een meet and greet met Kendrick Lamar. Voor dat bedrag mocht hij aan de rapper een vuistje geven en 1 selfie nemen. Gelukt of mislukt, Hendrik kreeg slechts 1 kans, een dure foto met andere woorden. Kendrick Lamar was ooit ook te gast in het programma van Matthijs van Nieuwkerk: 'Ik vond hem een stuk chagrijn met zo’n hoodie… Totdat hij aan de beurt was, en dan breekt de hemel open!' Nelles is docent radio en presenteert op Studio Brussel.

Zij nemen het op tegen Bram (29, Londerzeel), cafébaas van wat een kruising is tussen een jeugdhuis en een bruine kroeg, en zijn zus Antje (27, Londerzeel). Zij is forensisch assistent. Qua muzieksmaak vullen ze elkaar perfect aan: Bram is fan van rock en metal, Antje weet alles over popmuziek, musical en zelfs Duitse schlagers.

Senne Guns en Laurens ‘Lokko’ Billiet verzorgen opnieuw live de generiek en alle jingles, en halen ook de blokfluit boven - een martelwerktuig uit Matthijs’ jeugd, zo blijkt - voor de toepasselijke ronde ‘cover en kwel’.

Een andere ronde, de 'wonderwall', is volgens Matthijs helemaal niet moeilijk, maar denken onze quizduo's daar ook zo over?

'Popquiz' met Matthijs van Nieuwkerk, donderdag 8 april om 20.40 uur bij VTM.