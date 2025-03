Masterclass sausbereiding en woeste Peter Goossens in 'Celebrity MasterChef Vlaanderen'

Moet er nog saus zijn? Het antwoord is volmondig 'ja' en in de derde aflevering van 'Celebrity MasterChef Vlaanderen' krijgen de chefs daarom een MasterClass van jurylid MichaŽl Rewers. En dat op een hels tempo.

Nadien moeten de kandidaten vooral zelf aan de slag met een saus naar keuze. Sarah waagt zich aan mosseltjes in wittewijnsaus, maar begaat een gigantische blunder door het mosselsap weg te gieten. De verontwaardiging bij Peter Goossens is dan ook groot: 'Wat heb je gedaan? Mosselsap is het beste wat er is. Shame on you!'

De beste koks van de dag mogen zich daarna nog eens bewijzen door een perfecte homard à l’américaine te bereiden. Al moet er ook iemand de keuken verlaten …

'Celebrity MasterChef Vlaanderen', maandag 17 maart vanaf 21.15 uur op GoPlay en Play4.