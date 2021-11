Marleen Temmerman zaterdag te gast in 'Alleen Elvis Blijft Bestaan'

Exacte wetenschap was in de middelbare school niet haar grootste sterkte. Marleen Temmerman was vooral geïnteresseerd in taal, politiek en economie. Toch koos ze op haar 18de voor geneeskunde. Ze wilde per se naar het buitenland om via ontwikkelingswerk iets te doen aan de ongelijkheid in de wereld.