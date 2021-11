Marieke Lucas Rijneveld in 'Alleen Elvis Blijft Bestaan'

De debuutroman van Marieke Lucas Rijneveld, De avond is ongemak, sloeg in als een bom. Een nieuw supertalent was opgestaan. Haar boek kaapte meteen als eerste Nederlandstalige roman de Booker prize voor vertaalde literatuur weg. Eerder viel ze ook al in de prijzen met haar poëzie.

Dichtend en schrijvend timmert ze verder aan haar schrijverspad met een geweldig tweede boek als resultaat. Pas 30 is ze, maar al een lichtende ster aan het literaire firmament.

Marieke is afkomstig uit een gereformeerd boerengezin en gebruikt de leefwereld van de boerderij in haar boeken. Maar als geen ander kan ze met metaforen over de boerenstiel net heel universele werelden oproepen. Beeld op beeld stapelt ze in haar tomeloze taal die doorspekt is met zowel Bijbelse citaten als veterinaire woordenschat. In welke mate haar teksten en boeken over haarzelf gaan, is nooit duidelijk. Maar dat ze elementen uit haar echte leven gebruikt in haar fictie, dat is zeker. Zo worden haar boeken bijna obsessionele bezweringen van liefde en dood.

'Als ik een dag niet schrijf', zegt ze, 'heb ik het gevoel dat ik niet besta.' Schrijven is voor haar een schild, want het leven boezemt haar soms angst in.

Marieke voegde de Lucas zelf toe aan haar naam om aan te duiden dat zij zweeft tussen het vrouwelijke en het mannelijke. 'Ik ben een tussenmens', zegt ze zelf. Een natuurtalent dat toont hoe waar fictie kan zijn.

'Alleen Elvis Blijft Bestaan', zaterdag 6 november omstreeks 22.00 uur op Canvas en VRT NU. Herhaling op zondag om 18.00 uur.