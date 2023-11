Marie schrikt zich rot wanneer ze haar 'Pluisje'-masker voor het eerst te zien krijgt

De familie heeft de Franse camping ingeruild voor hun thuishaven: Antwerpen. Marie kan niet wachten om haar personage Pluisje te leren kennen, maar schrikt toch als ze haar masker voor de eerste keer ziet.

Viktor ruilt zijn auto in voor een Vespa en neemt Gert en Ellen mee om te gaan picknicken in het stad. Martine wordt in de bloemetjes gezet voor dag van de poetshulp en wat is nu een beter cadeau dan het prachtige boek: 'Les chiens de Saint Tropez'. Gert: 'Eindelijk iemand dat blij was met het boek.'

Op GoPlay kan iedereen – naast de leukste momenten en de volledige afleveringen – ook exclusieve online fragmenten terugvinden die niet te zien waren in de afleveringen zelf. 'De Verhulstjes: Wat je niet zag op tv'.

'De Verhulstjes', elke zondag om 20.00 uur op Play4 en in de app van GoPlay.