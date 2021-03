Manuel vindt de gekste dingen in kledingcontainers in 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen'

Het nieuwe VTM 2-programma 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen' heeft zijn start afgelopen maandag niet gemist. De eerste aflevering haalde ondertussen 432.000 kijkers - 340.000 voor de aflevering op maandag en nog eens 92.000 voor de herhaling (live+uitgesteld).

De aflevering op maandag is ook goed voor maar liefst 22% marktaandeel op VVA 18-54. 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen' is daarmee het best bekeken programma van VTM 2 op het voetbal na.

In de tweede aflevering van 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen', nu maandag 22 maart om 21.55 uur, maken de VTM 2-kijkers kennis met Manuel, die elke dag op pad gaat om kledingcontainers leeg te maken. Ook al is de boodschap 'geen afval a.u.b.' op de containers duidelijk, toch doet Manuel soms de gekste ontdekkingen. 'Ik heb eens gehad dat ze een emmer in een kledingcontainer hadden gestoken waar uitwerpselen en diarree in zaten. Dat hing helemaal over de kleren en de zakken. Niet tof', aldus Manuel.

'De Vuilste Jobs van Vlaanderen', elke maandag om 21.55 uur bij VTM 2 en op VTM GO.