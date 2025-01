Manu Van Acker diep geraakt door oud vrouwtje in 'Een Echte Job'

In een nieuwe aflevering van 'Een Echte Job', vanavond om 20u40 bij VTM, ontmoet Manu Van Acker op de spoeddienst een oud vrouwtje die een diepe indruk op hem nalaat. Ze doet hem denken aan zijn eigen grootmoeder. "Ze heeft mijn hart gestolen, ik had het er zo moeilijk mee. De gelijkenis met mijn grootmoeder was te groot", vertelt Manu.

“Ik brak op het moment dat ik afscheid van haar moest nemen. Ze vroeg of ze me nooit meer zou zien. Je moet iemand loslaten zonder te weten wat er verder met haar gebeurt. Ik weet het tot op de dag van vandaag niet. Ik hoop dat het goed gaat met haar.”





Bekijk hier de preview: